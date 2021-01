Γεωργιάδης: Γιατί δεν προετοιμάσαμε την αγορά για το κλείσιμο των καταστημάτων - Πότε θα ανοίξουν

Τoυς λόγους για τους οποίους δεν προετοίμασε η κυβέρνηση για το κλείσιμο των καταστημάτων εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του MEGA σήμερα το πρωί.

Ερωτηθείς για το εάν γνώριζε για το κλείσιμο των καταστημάτων ο κ. Γεωργιάδης τόνισε «βεβαίως το ήξερα. Από την Πέμπτη το ήξερα, από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δεν γινόταν να το ανακοινώσουμε νωρίτερα. Διότι εάν το ανακοινώναμε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα γινόταν αυτό που έγινε σε σε όλες τις χώρες όταν έγινε αυτόματα σκληρότερο lockdown: βγήκαν όλοι στους δρόμους. Το Λονδίνο καταστράφηκε από αυτό το πράγμα» και συμπλήρωσε «Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Eίμαστε μια χώρα που τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά σε υπό πρωτοφανές άθλιες συνθήκες» τόνισε.

Για την επιστροφή στην κανονικότητα

Όσον αφορά στην επιστροφή στην κανονικότητα ο υπουργός Ανάπτυξης είπε πως «στις 11/01, εφόσον όλα πάνε καλά και συμπιέσουμε την πανδημία προς τα κάτω, θα επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν εχθές, δηλαδή με click away. Θα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα με τους ειδικούς για το αν θα μπορέσουμε να πάμε σε πιο χαλαρά μέτρα. Όπως τις ζώνες που ανέφερα, ή να δούμε πώς θα μπορούμε να δουλέψουμε με ραντεβού σε κάποια καταστήματα. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη αυτή τη βδομάδα. Όλα τα καταστήματα που κλείσαμε δεν θα πληρώσουν ενοίκιο τον Ιανουάριο» σημείωσε.



Αναφερόμενος στον τζίρο που έκαναν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε «κάποια καταστήματα πήγαν εξαιρετικά καλά, όπως τα παιχνίδια, αυτά που είχαν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και είδη δώρων. Aυτά πήγαν πάρα πολύ καλά δηλαδή εντυπωσιακά καλά . Τα συνοικιακά καταστήματα ρούχων πήγαν καλά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «δεν δούλεψαν οι παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι: από την άποψη ότι δεν μπορούσε κανείς να βγει να κάνει βόλτα για ψώνια» ανέφερε.

«Δεν είχε νόημα να αποφασίσει κάποιος να πάρει το click away του από το Μοναστηράκι, Ερμού εάν έμενε στα βόρεια προάστια ή αν έμενε στην Δυτική Αθήνα. Και έτσι εστράφησαν οι καταναλωτές στα καταστήματα της γειτονιάς τους . Γι' αυτό και τα καταστήματα τα μικρά και των ρούχων πήγαν πολύ καλά τα συνοικιακά την ημέρα των αναλογιών. Εάν προσθέσεις ότι είχαν μηδενική λειτουργία τα εμπορικά κέντρα και οι μεγαλύτερες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν click away ,μεγάλες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν click away ,δεν έκαναν παράδοση εκτός. Άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι καταναλωτικού κοινού στράφηκε τελικά στα μικρά συνοικιακά καταστήματα», τόνισε.

