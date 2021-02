Απόλυτο αφεντικό στον ΟΛΘ ο Ιβάν Σαββίδης

Με βάση τη συμφωνία που «έσκασε» σήμερα ο ομογενής επιχειρηματίας όχι μόνο δεν φεύγει από τον ΟΛΘ, όπως διέδιδαν κακεντρεχή σενάρια, αλλά ανεβάζει το ποσοστό του στο 45% περίπου από 13%. Γίνεται έτσι ο μεγαλύτερος μέτοχος και κυρίαρχος των εξελίξεων ενόψει και των επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν στον Προβλήτα 6 του Λιμανιού.

Μάλιστα, πέρα από τη Θεσσαλονίκη, ο Ιβάν Σαββίδης συμμετέχει και στις διαγωνιστικές διαδικασίες για άλλα λιμάνια στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του για το νευραλγικό τομέα των μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα τηρεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχει ως εξής:

«Επίσημη κοινή ανακοίνωση

Belterra Investments Ltd. and Deutsche Invest Equity Partners GmbH

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021, ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων».