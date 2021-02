ΟΠΕΚΑ: «Βρέχει» λεφτά την άλλη εβδομάδα - Πότε πληρώνονται επιδόματα και παροχές

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνει ο Οργανισμός 4 επιδόματα και 9 παροχές για τον Μάρτιο.

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει το επίδομα γέννησης, το Επίδομα ενοικίου, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), τα Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, το Επίδομα Ομογενών, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και η «Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982».

Τα ποσά που θα διατεθούν το 2021 στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις είναι:

Για το Επίδομα παιδιού Α21 1.070.000.000 ευρώ

Για τις Πρόνοιακες παροχές σε άτομα με αναπηρία 825.000.000 ευρώ

Για τα επιδόματα των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 145.000.000 ευρώ

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, (πρώην ΚΕΑ) 850.000.000 ευρώ

850.000.000 ευρώ Για το επίδομα ενοικίου 402.000.000 ευρώ.

Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση έπειτα από πέντε μήνες από τον μήνα της γέννησης του παιδιού.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2021, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

Προνοιακά επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει εννέα παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία:

Επίδομα κίνησης Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση Πρόγραμμα-οικονομικής-ενίσχυσης-παραπληγικών-τετραπληγικών-και-ακρωτηριασμένων-ανασφάλιστων-και-ασφαλισμένων-του-Δημοσίου

στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

Γενικά, για την χορήγηση των αναπηρικών επιδομάτων θα πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το επίδομα, τόσο διοικητικής όσο και ιατρικής φύσης προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των αναπηρικών επιδομάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/.

Επίδομα παιδιού A21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει αρχές Μαρτίου. Η πρώτη δόση του 2021 υπολογίζεται να καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2021 σε όσους δικαιούχους θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 και δικαιούνται το επίδομα με βάση το εισόδημα που έχουν δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση, δηλαδή με τα εισοδήματα του 2019.

Αυξήσεις στο επίδομα παιδιού θα δουν φέτος δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι λόγω των μειωμένων εισοδημάτων που είχαν το 2020 εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία ενώ για πρώτη φορά θα πάρουν επίδομα και οικογένειες που αποκλείονταν της παροχής αυτής στο παρελθόν επειδή είχαν υψηλότερο εισόδημα από αυτό που προέβλεπε κάθε κατηγορία.

Η εκτίμηση είναι ότι τα αυξημένα ποσά θα αφορούν περίπου 160.000 υφιστάμενους δικαιούχους και κατά κύριο λόγο οικογένειες με 2 ή 3 παιδιά.

Οι αυξήσεις δεν θα φανούν στην πληρωμή του πρώτου διμήνου του 2021 που θα γίνει στις 30 Μαρτίου αλλά στις δύο επόμενες, του Μαΐου και του Ιουλίου που θα έχουν ως προϋποθεση να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2021 στις οποίες θα αποτυπωθεί η μείωση μείωση εισοδημάτων του 2020.

Οι αυξήσεις θα κυμαίνονται από 28 έως 168 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και τη νέα εισοδηματική κλίμακα στην οποία θα καταταγούν με βάση τις δηλώσεις του 2021.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στο σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Επίδομα Παιδιού: Τα ποσά

Ο προσδιορισμός των δικαιούχων γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:



• Πρώτη κατηγορία έως 6.000 ευρώ

• Δεύτερη κατηγορία 6.001-10.000 ευρώ

• Τρίτη κατηγορία 10.001- 15.000 ευρώ



Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και αφορά:



• Για την πρώτη κατηγορία 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το δεύτερο και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε επιπλέον των 3 παιδιών



• Για τη δεύτερη κατηγορία 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 42 ευρώ για το δεύτερο και 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο



• Για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 28 ευρώ για το δεύτερο και επιπλέον 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

