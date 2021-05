Ο ανασχηματισμός των ΕΛΠΕ, ο υπερ- επόπτης της ΑΒ και η Task Force για τις καταπτώσεις

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Άρωμα γυναίκας» στα ΕΛΠΕ

Με γοργούς ρυθμούς τρέχει ο… ανασχηματισμός των ΕΛΠΕ με τον Όμιλο να περνά στην επόμενη ημέρα, η οποία θα είναι και πιο «πράσινη», αλλά και συμβατή με τα κριτήρια ESG. Ειδικά στο δεύτερο κομμάτι, αυτό του Governance, o Όμιλος κάνει άλματα, καθώς από τη μία στη σημερινή Γενική Συνέλευση θα αλλάξει το καταστατικό, ώστε να είναι σύμφωνο με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και από την άλλη αύριο Παρασκευή θα οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο ΔΣ θα έχει έντονο «άρωμα γυναίκας» καθώς τη θέση των εκπροσώπων του Δημοσίου αναλαμβάνουν οι κυρίες Αναστασία Μακαριγάκη και Αναστασία Μαρτσέκη. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά έμπειρα στελέχη, με πολυετή θητεία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Έτσι τα ΕΛΠΕ πετυχαίνουν «με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», καθώς καλύπτουν τις απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τη διοικητική τους ομάδα με δύο πολύ δυνατές μεταγραφές.

Η Task Force για τις καταπτώσεις

Σε τέσσερεις τραπεζοϋπαλλήλους, μια μικρή Task Force, ανέθεσε το υπουργείο Οικονομικών το έργο της εξέτασης και της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα και αφορούν σε καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Για την ακρίβεια τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, θα συνδράμουν για τρία χρόνια (!) τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου του υπουργείου Οικονομικών στη σχετική διαδικασία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, υπουργείο Οικονομικών και τράπεζες είναι σε συζητήσεις εδώ και μια τετραετία για το θέμα των εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ και αφορά σε περισσότερα από 700.000 αιτήματα των τραπεζών. Τα δάνεια που έχει εγγυηθεί το Δημόσιο ανέρχονται σε 3,5-4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για κρατικές εγγυήσεις που είχαν δοθεί σε δάνεια προς πυρόπληκτους, σεισμόπληκτους ή γενικότερα για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους, καθώς και σε επαγγελματίες π.χ. γεωργούς με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ. Θέση του Δημοσίου ήταν και είναι πως οι τράπεζες δεν είχαν πράξει τα δέοντα για την είσπραξη των δανείων που συνοδεύονταν από τις κρατικές εγγυήσεις, συνεπώς δεν αναγνωρίζει μεγάλο μέρος των καταπτώσεων ως οφειλή του.

Και εδώ μπαίνουν στο κάδρο οι τέσσερις τραπεζοϋπάλληλοι. Η σύμβαση που υπέγραψαν έκαστος με το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει πως θα πληρωθούν με την ολοκλήρωση του έργου το ποσό των 49.065 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Συνολικά λοιπόν θα δοθούν 200.000 ευρώ. Όπως διευκρινίζεται στη σύμβαση, εφόσον οι ανάδοχοι απασχοληθούν αποκλειστικά με την εκκαθάριση αιτημάτων που αφορούν σε δάνεια φυσικών προσώπων, καθένας από αυτούς θα αναλάβει το έργο της ολοκλήρωσης τουλάχιστον 24.840 αιτημάτων σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, τα οποία επιμερίζονται σε 2.070 αιτήματα παραδοτέα ανά τρίμηνο. Εφόσον οι ανάδοχοι απασχοληθούν αποκλειστικά με την εκκαθάριση αιτημάτων που αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, καθένας από αυτούς αναλαμβάνει το έργο της ολοκλήρωσης τουλάχιστον 2.340 αιτημάτων σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, τα οποία επιμερίζονται σε 195 αιτήματα παραδοτέα ανά τρίμηνο. Μπόλικη δουλειά λοιπόν για την Task Force των καταπτώσεων.

Η Retail Link

Ήταν Οκτώβριος του 2009 όταν η Entersoft απέκτησε το 97,6397% της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας λογισμικού Retail Link. Στα 12 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε η Retail Link ανέπτυξε μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, κατέστη εκ των πρώτων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, ανέπτυξε και διάθεσε λογισμικό παρακολούθησης πωλήσεων προμηθευτικών επιχειρήσεων, παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε χονδρεμπόρους, ανέπτυξε εφαρμογές αποστολής παραστατικών με λήπτες δημόσιους φορείς και υλοποίησε λύσεις για τη φορολογική διοίκηση. Ενδεικτικά στους πελάτες της Retail Link περιλαμβάνονται η Coca Cola, η PT Beverage, η ΑΜΒΥΞ, η Eurimac, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. η ΕΤΕΜ Βουλγαρίας, η Οικογένεια Στεργίου, η Boeringer, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ, η Mondelez, η Beta Χρηματιστηριακή, η Frezyderm, η Bayer Hellas, η ΒΙΑΚΑΡ, η Shop & Trade και με πολλές μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις. Μόλις προσφάτως η Retail Link συνεργάσθηκε με την ΑΑΔΕ για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών βιβλίων myData, ενώ ανέπτυξε και μία νέα υπηρεσία που αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρήσεων την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Και η δραστηριότητα αυτή αποτυπώθηκε στα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής της Entersoft. Στη διαχειριστική περίοδο 1/1/2019 –31/12/2019 η Retail Link είχε κύκλο εργασιών 1,69 εκατ. ευρώ και μετά φόρων κέρδη 494.132 ευρώ. Προχθές η Entersoft ανακοίνωσε πως αγόρασε από δύο φυσικά πρόσωπα το σύνολο των μετοχών μειοψηφίας της Retail Link, ήτοι 2.475 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,3603%, έναντι 123.750 ευρώ. Το τίμημα αυτό προκάλεσε απορίες, καθώς αποτίμησε το 100% της Retail Link λίγο πάνω από τα 6 εκατ. ευρώ, ήτοι 12 φορές τα καθαρά κέρδη του 2019.

Ο υπερ- επόπτης της ΑΒ

Αναμφίβολα η καρέκλα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΒ Βασιλόπουλος Βασιλείου Σταύρου είναι «ηλεκτρική», καθώς καλείται σε καθημερινή βάση να μανατζάρει ένα δίκτυο πωλήσεων άνω των 510 καταστημάτων, έχοντας την ίδια στιγμή την ευθύνη 14.550 εργαζομένων. Ωστόσο, μια άλλη «καυτή» καρέκλα στην ΑΒ Βασιλόπουλος είναι εκείνη του Επόπτη Καταστημάτων και Υπεύθυνου για Τήρηση Διατάξεων την οποία σήμερα κατέχει ο Παναγιώτης Διπλαρίδης. Ο Επόπτης Καταστημάτων είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών, κτηνιατρικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για κάθε ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καταστημάτων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως μέσα στην πανδημία ο κ. Διπλαρίδης δεν έχει κλείσει μάτι. Αλλά οι αρμοδιότητες του εν λόγω στελέχους δεν εξαντλούνται στα προαναφερθέντα καθήκοντα. Ο κ. Διπλαρίδης είναι παράλληλα υπεύθυνος για να υποβάλει ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Γενικού Χημείου του Κράτους και κάθε άλλης δημόσιας αρχής τα απαραίτητα έγγραφα για τη σύννομη εμπορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ Βασιλόπουλος. Τέλος, είναι αρμόδιος και για θέματα πολεοδομικών παραβάσεων και πυρασφάλειας, καθώς και για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων της χώρας. Πρόκειται λοιπόν για υπερ- επόπτη!

Ο Mr. Big Short

Στις αρχές της εβδομάδας η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Scion Asset Management, του διάσημου επενδυτή Michael Burry (ο οποίος έκανε τεράστια περιουσία προβλέποντας την κρίση των ενυπόθηκων δανείων το 2008 και ενέπνευσε την ταινία The Big Short) ανακοίνωσε στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η προσοχή όλων εστιάσθηκε στο ότι ο Michael Burry έχει σορτάρει τη μετοχή της Tesla, για 534 εκατ. δολάρια. Το εντυπωσιακό αυτό στοίχημα του Burry επισκίασε τις υπόλοιπες 30 επενδυτικές του επιλογές. Σε αυτές για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν και οι μετοχές τριών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Πρόκειται για τις Golden Ocean Group Ltd, Scorpio Tankers Inc και Genco Shipping & Trading Ltd. Να ξεκαθαρίσουμε πως καμία εξ αυτών δεν είναι ελληνόκτητη. Ωστόσο, ο Chief Financial Officer της Genco , δηλαδή εκείνος που ουσιαστικά έπεισε τον Burry να επενδύσει στη ναυτιλιακή είναι ο Έλληνας Απόστολος Ζαφόλιας, στέλεχος με πολυετή θητεία στην Genco Shipping & Trading.

