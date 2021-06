Το Ερασίνειο Hospital, οι αμοιβές στην Coca-Cola Hellenic και η έρευνα για ένα νέο Me Too

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το Ερασίνειο Νοσοκομείο

Το Ερασίνειος Hospital, ήταν ένα μεγαλεπήβολο project που είχαν δρομολογήσει το 2009, λίγο πριν η Ελλάδα μπει για τα καλά στην κρίση, ο όμιλος Ρέστη, η οικογένεια Λοϊσίου, η Attica Ventures και μια ομάδα σημαντικών εξειδικευμένων ιατρών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός νοσοκομείου συνολικού εμβαδού 55.000 τ.μ. και δυναμικότητα 220 κλινών, που θα ήταν το μοναδικό νοσοκομείο ολοκληρωμένης φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα εξειδικευόταν σε θέματα, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης νεοπλασματικών ασθενειών. Αν και οι εργασίες κατασκευής του νοσοκομείου στη θέση «Λούτσα Κούκε» στο Κορωπί, σε ένα οικόπεδο 51 στρεμμάτων προχώρησαν αρκετά, τελικά λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση το έργο σταμάτησε. Συγκεκριμένα, το 2015 καταγγέλθηκε το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 33,5 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει οι εταιρείες που έτρεχαν το έργο. Έτσι, τη τελευταία διετία το ακίνητο μαζί με τον εξοπλισμό του έχει βγει επανειλημμένα σε πλειστηριασμό από την Eurobank με τιμή εκκίνησης τα 25,7 εκατ. ευρώ. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματισθεί για τις 22 Ιουλίου, στις 12 Ιουνίου 2021 διεξήχθησαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών Ερασίνειος Κλινική ΑΕ και Ερασίνειος - Ογκολογική Θεραπευτική Κλινική ΑΕ με βασικό θέμα την εντολή ανάθεσης και εκπροσώπησης για την εξεύρεση επενδυτή για την επανεκκίνηση και λειτουργία της κλινικής. Της πρωτοβουλίας πρωτοστατεί ο γιατρός Νικόλαος Λοΐσιος. Και ενδεχομένως αυτή τη φορά να υπάρξει ενδιαφέρον. Ειδικά, μετά το διαρκές και έντονο pressing ων Δήμων της περιοχής για την μετατροπή του κτηρίου σε Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής.

Οι αντιρρήσεις των μετόχων

Σχεδόν 3 στους 10 μετόχους της Coca-Cola HBC AG που μετείχαν στη χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρείας καταψήφισαν την ετήσια έκθεση αποδοχών της εισηγμένης. Σε κάποιους εξ αυτών φάνηκαν πολλά τα 21,6 εκατ. ευρώ με τα οποία αμείβεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola HBC AG, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. ευρώ αφορούν στις απολαβές του CEO της εταιρείας Zoran Bogdanovic. Πάντως, η Διοίκηση της Coca-Cola HBC AG πέρασε άμεσα στην «αντεπίθεση», ανακοινώνοντάς πως θα επιδιώξει να μεταπείσει το 28% των μετόχων της που καταψήφισαν την έκθεση αποδοχών, πως οι αμοιβές που παρέχονται είναι λογικές. Ένα από τα επιχειρήματα που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από την πλευρά της Coca-Cola HBC AG είναι πως από τα 3,2 εκατ. ευρώ των αποδοχών του Bogdanovic, μόλις τα 790 χιλ. ευρώ αποτελούν τον κυρίως μισθό του και τα υπόλοιπα αφορούν σε λοιπές αμοιβές και μπόνους. Δηλαδή ο κυρίως μισθός του ανέρχεται σε μόλις στο 25% των συνολικών αποδοχών που λαμβάνει. Αυτό το ποσοστό είναι πράγματι χαμηλό αν ληφθεί υπόψη πως στις περισσότερες εταιρείες του κλάδου ο κυρίως μισθός των CEO αναλογεί στο 65% των συνολικών τους αποδοχών. Πιο απλά ο Bogdanovic «τρέχει» για να κλειδώσει το 75% από τον πλούσιο μισθό του, όταν οι άλλοι CEO κυνηγούν ένα πρόσθετο μπόνους 35% επί των συνολικών τους αποδοχών.

Καταγγελίες Me Too

Το κίνημα Me Too έκανε προσφάτως αισθητή την παρουσία του και στο υπουργείο Οικονομικών. Η στήλη πληροφορείται πως σε βάρος ανώτερου υπάλληλου του υπουργείου Οικονομικών έχει γίνει καταγγελία/καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που εξετάζονται ήδη από τον σύλλογο εργαζομένων του υπουργείου. Ο καταγγελλόμενος από την πλευρά του μιλάει για εκδικητική καταγγελία που σχετίζεται με αρνητική αξιολόγηση μίας υπαλλήλου. Αν τελικά αποδειχθεί βάσιμη η καταγγελία/καταγγελίες τα κάστανα από τη φωτιά θα κληθεί να τα βγάλει ο Χρήστος Σταικούρας.

Το δώρο της ΕΕΕΠ

Ένα «δωράκι» 10,7 εκατ. ευρώ έκανε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στο υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για το ταμειακό πλεόνασμα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη χρήση του 2019 που αποδόθηκε προ ημερών στο Δημόσιο. Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, το εν λόγω «δωράκι» δεν το έκανε ο Δημήτρης Ντζανάτος ο νυν επικεφαλής της ΕΕΕΠ, αλλά ο πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ευάγγελος Καραγρηγορίου, ο οποίος μερίμνησε για να υπάρξει πλεόνασμα. Το ποσό των 10,7 εκατ. ευρώ παραλήφθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, αφού διαπιστώθηκε πρώτα πως τα διαθέσιμα της Επιτροπής Παιγνίων, καθώς και οι πόροι που έχουν προβλεφτεί ότι θα εισπράξει μέσα στο 2021 επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργίας της.

Η Genco Shipping

Προ μηνός σας είχαμε ενημερώσει πως η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Scion Asset Management, του διάσημου επενδυτή Michael Burry (ο οποίος έκανε τεράστια περιουσία προβλέποντας την κρίση των ενυπόθηκων δανείων το 2008 και ενέπνευσε την ταινία The Big Short) επένδυσε σε μετοχές ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Σε αυτές τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις συγκαταλεγόταν και η αμερικανική Genco Shipping & Trading Ltd, στην οποία Chief Financial Officer είναι ο Έλληνας Απόστολος Ζαφόλιας, στέλεχος με πολυετή θητεία στο ναυτιλιακό χώρο. Χθες έγινε γνωστό πως η Genco διακρίθηκε ως προς την διακυβέρνηση της, βάσει κριτηρίων ESG, από την Webber Research & Advisory, μια εξειδικευμένη εταιρεία του χώρου που λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη οι θεσμικοί επενδυτές. Και η διάκριση αυτή σημαίνει πως ο κ. Ζαφόλιας και οι συνεργάτες του κάνουν εξαιρετική δουλειά που δεν περνάει απαρατήρητή. Διπλό μπράβο.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.