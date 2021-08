Ο «Ηράκλειος Άθλος» και τα δάνεια Λογοθέτη, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο λογαριασμός No. 200547

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Ηράκλειος Άθλος»

Το να πωλήσει μια τράπεζα ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν είναι εύκολη διαδικασία και πολλές φορές ομοιάζει με «Ηράκλειο Άθλο». Και μπορεί πλέον να υπάρχει τεχνογνωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ανακύπτουν και στην πορεία προβλήματα που καθυστερούν τις καταβολές των συμφωνημένων αντιτίμων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει καταφέρει μέσα σε 18 μήνες να καθαρίσει τον ισολογισμό της από «κόκκινά» δάνεια πετυχαίνοντας επωφελείς συμφωνίες με fund και servicers. Ακόμη και τον Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, η τράπεζα δεν σταμάτησε να διαπραγματεύεται με funds την πώληση των χαρτοφυλακίων Dory και Sunshine, τα οποία σχετίζονται με «κόκκινα» ναυτιλιακά δάνεια αξίας 700 εκατ. ευρώ και με μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις Leasing αξίας 535 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ήδη έχει λάβει προσφορές για αυτά. Αλλά η ανάδειξη πλειοδότη δεν σημαίνει πως το πιστωτικό ίδρυμα θα εισπράξει άμεσα και το συμφωνημένο τίμημα. Ενδεικτική είναι υπόθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των εταιρειών του εφοπλιστή Γιώργου Λογοθέτη, για τα οποία πλειοδότησε τον Απρίλιο το fund Davidson Kempner με προσφορά ύψους 85 εκατ. ευρώ. Η στήλη πληροφορείται πως σύνθετα νομικά και τεχνικά ζητήματα - που άπτονται του fund και όχι της τράπεζας -έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία και πως η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πακέτου των δανείων που αγοράζει η Davidson Kempner θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο, όταν αρχικά εκτιμάτο πως θα ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο που μας πέρασε. Αυτό, προέκυψε, παρά το ότι το συγκεκριμένο «deal» τελούσε υπό την στενή εποπτεία της Ελένης Βρεττού, της ανώτερης γενικής διευθύντριας και επικεφαλής του Corporate και Investment Banking της τράπεζας, που επιδίωκε τα δάνεια Λογοθέτη να περάσουν υπό τη διαχείριση της Davidson Kempner το συντομότερο, ώστε να εισπράξει η Πειραιώς τα 85 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει πως ακόμη και όταν υπάρχει βούληση και προετοιμασία κάτι μπορεί να πάει στραβά και να ανατρέψει τον αρχικό προγραμματισμό.

Το «καυτό» καλοκαίρι του ΔΕΔΔΗΕ

Ελάχιστες έως καθόλου διακοπές έκαναν όπως μαθαίνουμε τα στελέχη –τραπεζικά και μη- που εμπλέκονται στο έργο για τη πώληση του ποσοστού 49% του ΔΕΔΔΗΕ που κατέχει η ΔΕΗ. Με τόσο έντονο διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και ντόπιους συνεργάτες και συμβούλους, ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα θερμός. Και καθώς κινούμαστε προς την καταληκτική ημερομηνία της 4ης Σεπτεμβρίου, όλοι προετοιμάζονται για την «μητέρα των μαχών». Λογικό, όταν στο παιχνίδι της διεκδίκησης βρίσκονται μεγαθήρια όπως το CVC, η KKR και τα αυστραλιανά funds Macquarie και First Sentier. Όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του Γιώργου Στάσση, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΔΕΗ γνωρίζει πολύ καλά πως όσο μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός, τόσο υψηλότερο το τίμημα.

Οι «σωματοφύλακες» της ευστάθειας

Ένα νέο μέλος απέκτησε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας, το ειδικό όργανο που έχει ως αποστολή την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρόκειται για τον Νίκο Κουλοχέρη, τον νέο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ο οποίος κατέλαβε τη θέση του απερχόμενου Χρήστου Τριαντόπουλου. Πρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας είναι ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και μέλη του, μαζί με τον κ. Κουλοχέρη, είναι ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Ζαββός, η Υποδιοικήτρια της Τραπέζης της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Θάνος Πετραλιάς. Να σημειωθεί πως στις 3 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τη θέσπιση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, περίοδος που το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα βίωσε μεγάλες κρίσεις, τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και κεφαλαιακούς περιορισμούς. Και μπορεί να αφήσαμε τις κρίσεις πίσω μας, αλλά οι «σωματοφύλακες» της ευστάθειας δεν σταμάτησαν το έργο τους. Το αντίθετο. Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε τρεις μήνες και οι πληροφορίες από τις συνεδριάσεις του εξακολουθούν να παραμένουν απόλυτα εμπιστευτικές…

Ο λογαριασμός No. 200547

Το καλοκαίρι του 2014 ο σημερινός υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ήταν αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με δική του πρωτοβουλία η τότε κυβέρνηση Σαμαρά ψήφισε διάταξη, ώστε ποσά που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου να διατίθενται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή κοινωνικής αλληλεγγύης. Η πρωτοβουλία αυτή είχε γίνει αποδεκτή με επαίνους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Έτσι, άνοιξε στην Τράπεζα της Ελλάδος ο λογαριασμός No. 200547 , από τον οποίο τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτούνται κοινωνικές, εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δράσεις, οι οποίες προτείνονται από τα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας. Μόλις προ ημερών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης υπέγραψε απόφαση με την οποία προβλέπεται η ενίσχυση του ΟΚΑΝΑ από το λογαριασμό No. 200547 με 1,25 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προβεί σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων των μονάδων του φορέα ανά την επικράτεια, καθώς και στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτή η αξία και η χρησιμότητα της εν λόγω πολιτικής πρωτοβουλίας. Αυτό που δεν είναι δημοσιοποιημένο – αν και θα έπρεπε- είναι το με τί ποσά έχει τροφοδοτηθεί ο λογαριασμός No. 200547 τα τελευταία χρόνια και που έχουν κατευθυνθεί αυτά τα χρήματα.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.