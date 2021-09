H J.C. Flowers, οι έλεγχοι στα Virtual Assets και οι νέοι παίκτες στη φαρμακευτική κάνναβη

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

H J.C. Flowers & Co

Η στήλη πληροφορείται πως το αμερικανικό fund J.C. Flowers & Co έχει πατήσει για τα καλά το πόδι του στην Ελλάδα και βολιδοσκοπεί επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα , όσο και αλλού. Να υπενθυμίσουμε πως η J.C. Flowers & Co, που σήμερα έχει περίπου 6 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, είχε προ τριετίας εξαγοράσει την Piraeus Bank Romania, την πρώην θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρουμανία, την οποία και μετονόμασε σε First Bank. Ο CEO και ιδρυτής του fund, ο James Christopher Flowers που σύμφωνα με το Forbes έχει προσωπική περιουσία ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, έχει εξαιρετικές σχέσεις με κάποιους εκ των Ελλήνων τραπεζιτών που διοικούσαν έως το 2018 την Piraeus Bank Romania και φέρεται να τους έχει επιστρατεύσει αυτήν την περίοδο για τις επενδύσεις που εξετάζει στην χώρα μας. Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως η πλευρά της J.C. Flowers & Co έχει έλθει σε επαφή και με στελέχη της κυβέρνησης. Αν και αναζητήσαμε να μάθουμε λεπτομέρειες, αυτό δεν κατέστη δυνατόν…

Έρχονται έλεγχοι για τα Virtual Assets

Συνολικά επτά εταιρείες έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στα μητρώα παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών (digital wallets) της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, εγγεγραμμένες στο μητρώο της Αρχής ως πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών είναι δύο Εσθονικές εταιρείες οι Excelon Exchange και η Kriptomat. Και οι δυο αυτές εταιρείες είναι παράλληλα εγγεγραμμένες και στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο ίδιο μητρώο είναι εγγεγραμμένες και οι ελληνικές Bcash Greece Inc, Blocktech ΙΚΕ, VFA HUB, Smart IT και Kurant Greece. Να σημειωθεί πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία των παρόχων ψηφιακών νομισμάτων και ψηφιακών πορτοφολιών (Virtual Assets Services Providers) μόνο ως προς τα θέματα που αφορούν στην πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και όχι στα θέματα προστασίας των επενδυτών, καθώς το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ. Πληροφορούμαστε πάντως πως ήδη έχει υπάρξει ένας προγραμματισμός ώστε να ελεγχθούν το επόμενο διάστημα κάποιοι εκ των παρόχων ψηφιακών νομισμάτων και ψηφιακών πορτοφολιών σε σχέση με το fit and proper των προσώπων που ασκούν την διοίκησή τους, για το εάν οι εταιρείες εφαρμόζουν την αρχή «Γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC) και τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας (για να διασφαλίζουν πως οι πελάτες τους δεν ξεπλένουν χρήματα), αλλά και για το κατά πόσο αποτελεσματικά προσδιορίζουν τις πηγές των κεφαλαίων των πελατών τους και πόσο συχνά συντάσσουν αναφορές υπόπτων συναλλαγών. Το βάρος των σχετικών ελέγχων αναμένεται να το αναλάβουν από κοινού ο Παναγιώτης Ιωάννου, διευθυντής της εποπτείας αγορών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Βασίλης Σπαράκης, επικεφαλής της μονάδας αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της εποπτικής αρχής.

Νέα άδεια για φαρμακευτική κάνναβη

Πενταετή άδεια για να εγκαταστήσει μονάδα που θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης σε έκταση 12,8 στρεμμάτων στη θέση Σκουτέλα, της Κορίνθου έλαβε από το υπουργείο Ανάπτυξης η εταιρεία ΜΕΡΥΚΑΝ ΙΚΕ. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε προ διετίας με σκοπό την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και ̟προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ̟ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L. Στο μετοχικό της κεφάλαιο εμφανίζονται να μετέχουν μέλη της οικογενείας Κολιόπουλου, με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της χαρτοβιομηχανίας και ο Δημήτρης – Γεώργιος Μπαλτάκος, γιος του γνωστού δικηγόρου Τάκη Μπαλτάκου. Η άδεια του υπουργείου Ανάπτυξης προς την ΜΕΡΥΚΑΝ ΙΚΕ περιλαμβάνει την εγκατάσταση 12 δεξαμενών (ανάμιξης λιπασμάτων, νερού και υγραερίου), στεγασμένων χώρων 1.600 τ.μ. και θερμοκηπίου 2.688 τ.μ..

Το σίριαλ της Folli Follie

Το σε ποιο βαθμό η σημερινή διοίκηση της Folli Follie είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μετόχων της πλειοψηφίας, έναντι των πρακτικών των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου θα φανεί στις 5 Οκτωβρίου οπότε θα διεξαχθεί η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης. Στην αναβληθείσα συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie Γιώργος Σάμιος προσπάθησε να απαντήσει στους δικηγόρους της πλευράς Κουτσολιούτσου για σειρά ζητημάτων, όπως η εκκαθάριση της FF Group Sourcing , η απώλεια της κυριότητας των μετοχών της Dufry, αλλά και τα ευρήματα των ορκωτών ελεγκτών της PricewaterhouseCoopers, ωστόσο η κατάσταση εξελίχθηκε σε «ροντέο» και η Γενική Συνέλευση οδηγήθηκε σε αναβολή. Το πρόβλημα είναι πως με τις μεθοδεύσεις της πλευράς Κουτσολιούτσου η εταιρεία χάνει πολύτιμο χρόνο , πόρους και δυνάμεις και η διάσωση της γίνεται και πιο δυσχερής και πιο ακριβή.

