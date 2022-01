Πατρίκ Σαάντα: Ο διάσημος έμπορος διαμαντιών που επενδύει στην ελληνική τουριστική βιομηχανία

Ο Ισραηλινός Πατρίκ Σαάντα (Patrick Saada) δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα. Είναι ωστόσο πολύ γνωστός στον Ισραήλ και θεωρείται επιφανής επιχειρηματίας στον χώρο της εξόρυξης και εμπορίας διαμαντιών παγκοσμίως. Σε σημαντικό βαθμό οφείλει τη φήμη του στον δισεκατομμυριούχο κουνιάδο του, τον διάσημο έμπορο διαμαντιών Μπένι Στάινμετζ, για τον οποίο εργαζόταν επί σειρά ετών σε «περίπλοκα» project στην Αφρική, τα οποία τα τελευταία χρόνια μπήκαν και στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών.

Ακριβώς πριν ένα χρόνο ο Μπένι Στάινμετζ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο της Ελβετίας για δωροδοκία αξιωματούχων της Γουινέας και πλαστογραφία εγγράφων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο επιχειρηματίας μέσω της Beny Steinmetz Resources Group (BSRG) πλήρωσε ποσά ύψους 10 εκατ. δολαρίων, σε δωροδοκίες, ώστε η BSRG να αποκτήσει δικαιώματα εξόρυξης στα ορυχεία σιδήρου Σιμάντου το 2008. Για την υπόθεση αυτή επιβλήθηκε στον Στάινμετζ ποινή φυλάκισης πέντε ετών και πρόστιμο 50 εκατ. δολαρίων.

Η υπόθεση της Σιμάντου ήταν υπό διερεύνηση στις ΗΠΑ για σχεδόν 4 χρόνια με το δικαστήριο να ερευνά κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Πράξη Διεφθαρμένων Πρακτικών Εξωτερικού (Foreign Corrupt Practices Act), καταπατήθηκε. Το 2013 το FBI ηχογράφησε μυστικά έναν συνεργάτη του Μπένι Στάινμετζ, ενώ προσπαθούσε να πείσει την χήρα ενός πρώην δικτάτορα της Γουινέας να καταστρέψει έγγραφα που φέρονταν να είχαν λεπτομερώς, πληρωμές για μια σειρά δωροδοκίες. Αυτός ο συνεργάτης φυλακίστηκε για δύο χρόνια, αφού παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να παρεμποδίσει την δικαιοσύνη.

Το 2018 η υπόθεση διευθετήθηκε σε διεθνή διαιτησία με την BSRG να έρχεται σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Γουινέας. Σε αυτή τη διαδικασία που έτρεξε στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις (ICSID - International Center for the Settlement of Investment Disputes) ο Πατρίκ Σαάντα κλήθηκε να απαντήσει και σε βάρος του κατηγορίες. Κάτι και που έκανε, μέσω υπομνήματος.

Ο Πατρίκ Σαάντα, ο οποίος εμφανίζεται στα Panama Papers ως εκπρόσωπος υπεράκτιων εταιρειών κυρίως με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, από το 2013 τρέχει την εταιρεία Infinite Diam με έδρα το Ισραήλ, η οποία είναι εξαιρετικά πετυχημένη στο εμπόριο πολύτιμων λίθων. Ωστόσο, αυτή η δραστηριότητά του δεν τον εμποδίζει από το να επενδύει και σε άλλους τομείς όπως το real estate.

Ακολουθώντας τα βήματα του κουνιάδου του Μπένι Στάινμετζ, ο οποίος το 2013 επένδυσε στο ελληνικό real estate, αποκτώντας από την Εθνική Τράπεζα μέσω της Invel το πλειοψηφικό πακέτο της Πανγαίας -και τα 241 ακίνητα της- έναντι σχεδόν 650 εκατ. ευρώ (τα 420 εκατ. ευρώ ήταν δάνειο της τράπεζας προς του αγοραστές με χαμηλό επιτόκιο), ο Πατρίκ Σαάντα κάνει και αυτός επιλεκτικές επενδύσεις στη χώρας μας.

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου

Στη βάση αυτή συνέστησε την εταιρεία ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ ΑΕ, η οποία ήδη προχώρησε στην ίδρυση ξενοδοχείου τριών αστέρων, δυναμικότητας 50 δωματίων στο κέντρο της Αθήνας, επενδύοντας 2,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων συμπατριωτών του, ο Πατρίκ Σαάντα ενέταξε την τουριστική αυτή επένδυση στον αναπτυξιακό νόμο και θα επιδοτηθεί με 525.000 ευρώ περίπου. Διαχειριστής της ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ ΑΕ στην Ελλάδα εμφανίζεται ο μηχανικός Παναγιώτης Καψιώτης.

Στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ ΑΕ , η εταιρεία δηλώνει πάγια αξίας 3,45 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με το κτήριο του ξενοδοχείου που απέκτησε, εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 2,9 εκατ. ευρώ, αλλά και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως δημοσιεύματα των τελευταίων ετών επικέντρωναν στο ρόλο του Πατρίκ Σαάντα στη βιομηχανία διαμαντιών της Σιέρα Λεόνε. Μέχρι το 2005 η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε χρησιμοποιούσε τιμές βάσης του 1996 για την αποτίμηση των διαμαντιών, κάτι που δημιουργούσε τεράστια ζημία στη χώρα και μεγάλα κέρδη για τους εμπόρους διαμαντιών. Ωστόσο, μετά το 2005 η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε χρησιμοποιείσαι ένα τρίτο μέρος για να ελέγξει την τιμολόγηση των διαμαντιών, την εταιρεία Diamond International Counselor (DCI). Δημοσιεύματα προ πενταετίας έφεραν την DCI να έχει συμβόλαιο με την Infinite Diam του Πατρίκ Σαάντα, κάτι που οι εμπλεκόμενες πλευρές είχαν διαψεύσει.

Το Newsbomb.gr προσπάθησε να έλθει σε επαφή με τον Πατρίκ Σαάντα, προκειμένου να σχολιάσει τις εν Ελλάδι δραστηριότητές του, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Οι Ισραηλινοί επενδυτές

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως η παρουσία των Ισραηλινών επενδυτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι έντονη, ειδικά στα τουριστικά ακίνητα, στο χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης, της αμυντικής τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφορικής. Η πλειονότητα των επενδύσεων αυτών λαμβάνει και κρατική στήριξη, κάτι που οδηγεί σε ταχύτερη ανάκτηση των επενδυμένων κεφαλαίων.

Γενικότερα, αυτό που πρέπει πάντα να διασφαλίζεται από την πλευρά των ελληνικών Αρχών και ειδικά από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα είναι -σε μια εποχή που η ανάγκη για επενδυτές μεγεθύνεται-τα κεφάλαια που εισρέουν στη χώρα μας να προέρχονται από νόμιμες πηγές και το Ελληνικό Δημόσιο και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να ενεργούν με άκρα επιμέλεια, ώστε να μη μετέχουν εν αγνοία τους σε ξέπλυμα χρήματος διεθνών διαστάσεων.