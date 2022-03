Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ne bis in idem, το «τσουχτερό» 1555 και η RAW Labs

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Ne bis in idem»

Η νομική αρχή «ne bis in idem» ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να διωχθεί ή να καταδικασθεί ποινικά δύο φορές για την ίδια παράβαση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή της αρχής «ne bis in idem» στις περιπτώσεις σωρευτικής επιβολής ποινικών κυρώσεων από τον ποινικό δικαστή και διοικητικών κυρώσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια διοικητική αρχή. Η απόφαση ΣτΕ 1091/2015 συγκεκριμένα αναφέρει πως στην περίπτωση διοικητικών κυρώσεων θα πρέπει να εξετάζεται αν αυτές, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, έχουν οιονεί ποινική φύση, οπότε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αρχής «ne bis in idem» ή όχι. Εάν οι διοικητικές κυρώσεις συντρέχουν με ποινικές τότε ισχύσει η αρχή ne bis in idem», αν όχι , τότε οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν κανονικά, ανεξάρτητα από το εάν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο έχει ξανά δεχθεί κυρώσεις για την εν λόγω παράβαση. Γιατί κάνουμε τόσο μεγάλο πρόλογο; Διότι την τρέχουσα περίοδο η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλείται να επιβάλει πρόστιμα για υπόθεση πέραν της δεκαετίας που της έχει σταλεί – εδώ και πολλούς μήνες- μέσω συνδρομής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την οποία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα και η γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ελληνική εποπτική Αρχή φέρεται να θεωρεί πως στη βάση του κανόνα «ne bis in idem» δεν δικαιούται να επιβάλει και εκείνη πρόστιμα σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων. Το πρόβλημα είναι πως η γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ερμήνευσε με ίδιο τρόπο το «ne bis in idem» και έριξε κανονικά «καμπάνες». Πάντως, η ελληνική Αρχή δεν θα βγει από τη δύσκολη θέση με τη διάταξη που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον Χρήστο Σταϊκούρα και η οποία προβλέπει πως «η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπόκειται σε πενταετή παραγραφή». Με την υπογραφή Σταϊκούρα, οι όποιες παραβάσεις πριν το 2017 δεν έχουν τιμωρηθεί έως σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα παραμείνουν για πάντα ατιμώρητες. Αλλά αυτή η «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» δεν αφορά και τις υποθέσεις, που έχουν κοινοποιηθεί στη ελληνική Αρχή από ομότιμες αρχές ή την ESMA. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

Το «τσουχτερό» 1555

Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ θα εισπράττει ο ΟΤΕ ετησίως από το υπουργείο Εργασίας για τη λειτουργεία του ενιαίου αριθμού επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολίτων 1555. «Τσουχτερό» το ποσό ομολογουμένως. Το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 είναι μια πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενοποιώντας τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος στο υπουργείο και τους φορείς του. Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συζητείται στη Βουλή προβλέπει την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 χωρίς κόστος για τους πολίτες, μέσω της κάλυψης των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη συνολικού ύψους 917 χιλ. ευρώ περίπου, καλύπτει το ζήτημα της άμεσης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη με την Ομάδα Διαχείρισης Αιτημάτων που αποτελείται από έμπειρα στελέχη των φορέων, που υποδέχονται τα σύνθετα αιτήματα και αναλαμβάνουν την περαιτέρω επικοινωνία με τον πολίτη, για περισσότερες πληροφορίες και την τελική τους επίλυση.

Επενδυτικό Συμβούλιο

Σχεδόν οκτώ μήνες μετά την ψήφιση του 4820/2021 που προβλέπει τον τρόπο λειτουργείας του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η κυβέρνηση προχωρά σε μια τροποποίηση του πλαισίου με ειδικές στοχεύσεις. Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συζητείται στη Βουλή, προβλέπει πως «με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης υπουργού συστήνεται Επενδυτικό Συμβούλιο, αρμόδιο για την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών και των φορέων». Μάλιστα η ίδια διάταξη προβλέπει πως το Επενδυτικό Συμβούλιο θα αμείβεται με ειδικό τρόπο που θα προβλεφθεί με υπουργική απόφαση και όχι με τα όσα προβλέπει το άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων, δηλαδή με 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Η RAW Labs SA

Η RAW Labs SA, είναι μια ελβετική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 εντός του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ελβετίας στη Λωζάννη (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - ΕPFL) από την Ελληνίδα Αναστασία Αϊλαμάκη, καθηγήτρια Επιστημών Υπολογιστών και Επικοινωνιών στο ΕPFL. Η RAW Labs έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα λογισμικού (enterprise software), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων που λαμβάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, μέσα από πολλαπλές και διαφορετικές πηγές παραγωγής αυτών των δεδομένων. Προ μηνών η RAW Labs SA απέκτησε θυγατρική στην Ελλάδα, την RAW Labs Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, την οποία ίδρυσε ο Πύρρος Κούσσιος επενδυτής και μέλος του ΔΣ της RAW Labs SA. Προ ημερών η RAW Labs Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ εντάχθηκε στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις του νόμου 89/1967 με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Βάσει της απόφασης η ελληνική ΙΚΕ θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, προς τη συνδεδεμένη ελβετική επιχείρηση RAW Labs SA. Ήδη η RAW Labs SA αναζητεί προσωπικό για την Ελλάδα και ειδικά Senior Software Engineer, DevOps Engineer, Software Engineer και Senior Frontend Developer.

Ο Κυριάκου και η Βαράγκης

Οι εταιρείες Vericon Professional Services και ISO Hellas ΑΕ συμφερόντων της οικογένειας Μάριου Κυριάκου, του ιδρυτή της KPMG Ελλάς, είναι εκείνες που πλέον αποκτούν τον πλήρη έλεγχο της Βαράγκης, στα πλαίσια της επικυρωτικής απόφασης της συμφωνίας εξυγίανσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Συγκεκριμένα, στην εταιρεία VARANGIS FURNITURE & INTERIORS συμφερόντων της Vericon Professional Services πέρασε το 99% του ενεργητικού της Βαράγκης, το σύνολο του προσωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Στην ISO Hellas ΑΕ πέρασε το ακίνητο της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 38. Να σημειωθεί πως στο τιμόνι των επιχειρήσεων της οικογένειας Κυριάκου , κάθονται πλέον τα παιδιά του Μάριου, η Ασπασία Ερμιόνη και ο Ουράνιος Κυριάκου. Μάλιστα, η στήλη πληροφορείται πως η επιχειρηματική οικογένεια έχει στραμμένο το βλέμμα και στην ναυτιλία.

