Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος ο Γιώργος Παπαδημητρίου

Καθήκοντα νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥ Ελλάδος αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, διαδεχόμενος τον Παναγιώτη Παπάζογλου.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου ξεκίνησε την καριέρα του το 2000, και εντάχθηκε στην EY Ελλάδος το 2002. Το 2007, έγινε ο νεότερος Εταίρος στην ιστορία της ΕΥ Ελλάδος.

Διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το 2008 μέχρι τα τέλη του 2014, θέτοντας τις βάσεις για την πολύ σημαντική ανάπτυξη του τμήματος αυτού στην ελληνική αγορά. Από τις αρχές του 2015 ανέλαβε επικεφαλής του Financial Services Sector στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), ενώ από τον Ιανουάριο του 2021, είναι ο EY Markets and Accounts Leader για την περιοχή αυτή.

Μοιράζεται συχνά την πολύχρονη εμπειρία του και τις γνώσεις του για το επιχειρείν, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε συνέδρια, καθώς και ως εισηγητής σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EY. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει πρώτος Περιφερειακός Διευθυντής του ελληνικού παραρτήματος του Professional Risk Managers’ International Association, του οποίου ήταν και ιδρυτής. Είναι πιστοποιημένος Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM), Financial Risk Manager (FRM), καθώς και Certified Financial Services Auditor (CFSA). Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το London School of Economics (LSE) και έχει δύο γιους.

Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2022, κος Παναγιώτης Παπάζογλου, εργάζεται στην EY από το 1988 και ανέλαβε τη σημερινή του θέση τον Ιούλιο του 2010. Τον Ιανουάριο του 2011, ανέλαβε, επίσης, τον ρόλο του επικεφαλής της ΕΥ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει διατελέσει, επίσης, EY Markets and

Accounts Leader για την περιοχή της CSE/CESA, από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Δεκέμβριο του 2020, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στη Βουλγαρία για τρία χρόνια (2006-2008), καθώς και επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στη Ρουμανία για δύο χρόνια (2009-2010).

Στη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, η ΕΥ Ελλάδος αναπτύχθηκε δυναμικά, με γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και, πιο πρόσφατα, στην Πάτρα, πολλαπλασιάζοντας τα μεγέθη της και κατακτώντας κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά περίπου 250%, ξεπερνώντας πλέον τους 1900 εργαζόμενους, από 540.

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που παραδίδω τα ηνία της εταιρείας στον Γιώργο Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος εκπροσωπεί τη νέα γενιά των άξιων στελεχών της ΕΥ, που ανδρώθηκαν σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, και στα οποία οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, η εντυπωσιακή ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια. Συνδυάζει την κατανόηση της σύγχρονης τεχνολογίας, που βρίσκεται σήμερα στην αιχμή των υπηρεσιών μας, με την προσήλωση σε αρχές και αξίες που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί μια εταιρεία και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών. Είμαι βέβαιος ότι, υπό την καθοδήγησή του, η ΕΥ θα συνεχίζει να παρέχει το κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών που αναμένουν οι πελάτες μας και να προσελκύει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόμαστε για να σταθούμε άξιοι της εμπιστοσύνης τους και να υλοποιούμε το όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους Εταίρους της ΕΥ Ελλάδος για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, καθώς επίσης και τον Πάνο Παπάζογλου, για την καθοριστική συμβολή του στο να καταστεί η ΕΥ Ελλάδος η ταχύτερα αναπτυσσόμενη, αλλά και πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο της. Μέσω των ελεγκτικών και συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, με τη βοήθεια όλης της ηγετικής ομάδας της ΕΥ και των στελεχών μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με αφοσίωση τους πελάτες μας, για να αντιμετωπίσουν τις πολύπλευρες προκλήσεις της σημερινής εποχής, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν τον κρίσιμο ρόλο τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε στους ανθρώπους μας, τις προϋποθέσεις, το πλέον κατάλληλο περιβάλλον και τη συνεχή υποστήριξή μας, για να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να εξελίσσονται και να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους!».