Η ΕΕΕΠ και οι πράκτορες, τα καζίνο και η Barclays στην Ελλάδα

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η πώληση της ΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα ανακοινώσει επίσημα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Κούτρα και την Wade Adams, της οποίας ηγείται ο Κύπρος Τσέντας για την πώληση της ΑΚΤΩΡ. Το διάστημα ολοκλήρωσης της συμφωνίας εκτείνεται σε τρείς εβδομάδες. Τρία είναι τα σημεία ενδιαφέροντος. Το τίμημα. Το εάν η κοινοπραξία θα αναλάβει και το δανεισμό της ΑΚΤΩΡ. Και το ποια θα είναι η μετέπειτα συνεργασία μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της κοινοπραξίας που φέρει το όνομα Adamas Group. Κατά κάποιες πληροφορίες το κλίμα των συζητήσεων είναι καλό και παραγωγικό. Οψόμεθα λοιπόν...

Η ΕΕΕΠ και οι πράκτορες

Μετά από επτά χρόνια η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τροποποίησε τον Κανονισμό Πρακτόρων του ΟΠΑΠ προκειμένου να ενσωματώνει τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές. Ο νέος κανονισμός επιφέρει αλλαγές σε πλήθος ζητημάτων που άπτονται από τους τύπους των πρακτορείων, έως τη χωροθέτηση και λειτουργία τους και από τη σήμανση και τις προδιαγραφές των πρακτορειών έως τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων του πρακτορείου και τις συμβάσεις πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων. Μας τράβηξε την προσοχή η πρόνοια του νέου κανονισμού για τους υπεύθυνους πρακτορείου. Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν - δημοσιεύθηκαν προχθές στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - πλέον ο υπεύθυνος πρακτορείου θα πρέπει να είναι ηλικίας 21 έως 67 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, να έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει, τουλάχιστον, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Ακόμη, σύμφωνα με το νέο κανονισμό ο υπεύθυνος πρακτορείου δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απιστία, αποδοχή, και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, για έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων.

Η εξυγίανση των καζίνο

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου θα κριθεί η εξυγίανση των καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης. Τότε εκδικάζονται αντίστοιχα οι συμφωνίες εξυγίανσης των Theros International Gaming και Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών, στη βάση του σχεδίου που έχει εκπονήσει η Glafka Capital, το ελληνικών συμφερόντων βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο έχει αγοράσει τα τραπεζικά δάνεια των δύο επιχειρήσεων. Το business plan της Glafka προβλέπει κεφαλαιακή ενίσχυση, εθελουσία έξοδο, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε νέες εταιρείες και σημαντική διαγραφή χρεών. Στο καζίνο Ρίου, οι πιστωτές προβλέπεται να λάβουν συνολικά 26,6 εκατ. ευρώ ή το 11% του συνόλου των οφειλών. Στο καζίνο Αλεξανδρούπολης οι πιστωτές προβλέπεται πως θα εισπράξουν συνολικά 19,6 εκατ. ευρώ ή το 10,2% των απαιτήσεων. Όλα αυτά θα καταστούν εφικτά, εάν μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εργαζομένων και των επενδυτών.

Οι υδρογονάνθρακες

Επενδυτές για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες θα επιδιώξουν να βρουν ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος στο Egypt Petroleum Show που θα πραγματοποιηθεί στο Κάϊρο το διάστημα 13-15 Φεβρουαρίου. Η ελληνική πλευρά έχει σήμερα ως μοναδικό επενδυτή στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες την Exxonmobil. Το ενδιαφέρον που έχει δείξει η αμερικανική εταιρεία για τις δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης ενισχύει τις προσδοκίες για την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου. Κατά κάποιους, η Εxxonmobil δεν επενδύει σε ανεξερεύνητες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, εάν δεν έχει σοβαρές ενδείξεις για κοιτάσματα μεγέθους άνω των 280 δισ. κυβικών μέτρων αερίου. Καθώς το βάρος της απόδειξης αυτού του ισχυρισμού ανήκει στην Εxxonmobil θα είμαστε φειδωλοί έως ότου η αμερικανική εταιρεία τοποθετηθεί επί των ευρημάτων.

Η Barclays στην Ελλάδα

Ως εξαιρετικά υψηλού επιπέδου χαρακτηρίσθηκε η εκδήλωση 2023 ATHEX FX OUTLOOK FORUM που διοργάνωσε η ΕΧΑΕ την παρελθούσα Παρασκευή στην αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου στην οδό Πεσμαζόγλου. Η αίθουσα κατακλείσθηκε από στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών και από brokers στην αγορά συναλλάγματος που άκουσαν τους Θέμο Φιωτάκη, Global Head Macro Strategy FX & EM στην Barclays, τον Θανάση Βαμβακίδη, Managing Director Global Head G10 FX Strategy στην Bank of Americaη και τον Γιώργο Σαραβέλο, Global Head of FX Research, Managing Director στην Deutsche Bank να αναλύουν το τί μέλλει γενέσθαι με την παγκόσμια οικονομία και τα σημαντικότερα νομίσματα τους επομένους μήνες. Ο κ. Φιωτάκης της Barclays, ήταν εκείνος με τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις και ο κ. Βαμβακίδης, της Bank of Americaη εκείνος με τις πλέον απαισιόδοξες. Από όσα ακούσθηκαν συγκρατήσαμε την αναφορά του κ. Φιωτάκη πως η Barclays θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, καθώς πιστεύει βαθιά στις προοπτικές της χώρας. Αυτή ομολογουμένως είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις που διαρκώς ζητούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

