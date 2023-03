Νευρικότητα στις αγορές εξακολουθεί να προκαλεί η αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις της ανόδου των επιτοκίων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρά το ότι η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δίνει ρευστότητα 50 δισ. φράγκων στην Credit Suisse, αλλά και παρά το ότι 11 αμερικανικές τράπεζες έδωσαν ρευστότητα 30 δισ. δολ. σε ένα περιφερειακό πιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ, που παρά τα υγιή οικονομικά μεγέθη του κλονίζεται λόγω του γενικότερου κλίματος αμφιβολίας για τις μικρομεσαίες τράπεζες των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές αναζητούν την επόμενη ευάλωτη τράπεζα που θα καταρρεύσει και η ανησυχία αρχίζει να μεταφέρεται σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη.

Στο στόχαστρο των επενδυτών βρίσκονται επίσης από χθες πολλές από τις μεσαίου μεγέθους περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες, όπως οι Western Alliance Bancorp, Pacwest Bancorp, Keycorp, Comerica Inc και Fifth Third Bancorp, που είδαν τις μετοχές τους σε ελεύθερη πτώση.

Στο μεταξύ, η ανησυχία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, με τους οικονομικούς διευθυντές πολλών γερμανικών εταιρειών, όπως των Hapag-lloyd και BASF, να δηλώνουν ότι παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και παράγοντες της αγοράς να υπογραμμίζουν πως «εμπνέουν ανησυχία το εύρος των εξελίξεων και η ταχύτητα με την οποία μεταφέρθηκαν στις χρηματαγορές».