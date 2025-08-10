Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ
Από αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ μία σημαντική πρωτοβουλία. Πρόκειται για τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Έτσι, από αύριο, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Η ρύθμιση προβλέπει:

  • Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
  • Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
  • Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.
  • Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.
  • Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
  • Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.
  • Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα πολιτική έρχεται να απαντήσει σε ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών για δίκαιες και διαφανείς χρεώσεις στις τραπεζικές υπηρεσίες.

