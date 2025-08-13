Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

Παρά την πρόοδο, οι απατεώνες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας

Newsbomb

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πληρωμές με τραπεζικές κάρτες – πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες – έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η ευκολία, η ταχύτητα και η ευρεία αποδοχή τους τις έχουν μετατρέψει σε βασικό εργαλείο για αγορές σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μαζί με τα πλεονεκτήματα, κρύβουν και σοβαρούς κινδύνους, ειδικά όταν οι χρήστες δεν τηρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Η ιστορία των καρτών ξεκινά τη δεκαετία του ’50 με την πρώτη σύγχρονη κάρτα, τη Diners Club Card, που δημιουργήθηκε έπειτα από ένα περιστατικό όπου ο εμπνευστής της, Frank McNamara, δεν μπορούσε να πληρώσει σε εστιατόριο επειδή είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του.

Οι τραπεζικές κάρτες, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, έκαναν την εμφάνισή τους το 1958 με την BankAmericard (πρόδρομος της Visa), ενώ η MasterCard ιδρύθηκε το 1966 για να δώσει πρόσβαση σε μικρότερες τράπεζες. Από τη μαγνητική ταινία, στο ενσωματωμένο τσιπ και στις ανέπαφες πληρωμές, η τεχνολογία εξελίχθηκε διαρκώς, φτάνοντας σήμερα σε πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Παρά την πρόοδο, οι απατεώνες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας. Γι’ αυτό οι τράπεζες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των συναλλαγών εξαρτάται όχι μόνο από τα τεχνολογικά μέτρα, αλλά και από την υπευθυνότητα του κατόχου.

Από το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της οδηγίας PSD2, απαιτώντας διπλό έλεγχο για τις ηλεκτρονικές αγορές – όπως συνδυασμό κωδικού και SMS, ή χρήση βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου). Παρ’ όλα αυτά, τα περιστατικά απάτης δεν έχουν εκλείψει.

Οι βασικές συστάσεις των τραπεζών προς τους καταναλωτές περιλαμβάνουν:

  • Μην κοινοποιείτε ποτέ σε τρίτους τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τον CVV κωδικό ή το PIN.

  • Φυλάσσετε πάντα την κάρτα σας σε ασφαλές μέρος και μην τη δανείζετε, ακόμη και σε οικεία πρόσωπα.

  • Καλύπτετε το πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή του PIN.

  • Καταχωρείτε στοιχεία κάρτας μόνο σε αξιόπιστους ιστότοπους και αποφύγετε συναλλαγές μέσω δημόσιων δικτύων Wi-Fi.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι: ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνται τραπεζικά περιβάλλοντα, συσκευές «skimming» σε ΑΤΜ ή POS για αντιγραφή δεδομένων, ακόμη και κρυφές κάμερες για την καταγραφή του PIN. Η φυσική κλοπή κάρτας παραμένει επίσης απειλή, ειδικά αν συνοδεύεται από πρόσβαση στον κωδικό.

Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον εξελιγμένα εργαλεία για την ανίχνευση και αποτροπή απάτης, ωστόσο η τελική ασπίδα προστασίας είναι ο ίδιος ο χρήστης. Με προσεκτική χρήση, επαλήθευση της αυθεντικότητας των ιστότοπων και αξιοποίηση των μέτρων ασφαλείας, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά – αλλά δεν μηδενίζεται ποτέ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Εκκένωση στην περιοχή Παρπαριά

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα

17:42LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να με απατά, τον συγχώρεσα και με χτύπησε κιόλας

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Εκπαίδευση χειρισμού drones σε παιδιά για την αντιμετώπιση της Ρωσίας ξεκινά η χώρα

17:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη λύνει το μεγαλύτερο μυστήριο της αρχαιολογίας στον 21ο αιώνα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συμφέρει η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε γυμνές και αποψιλωμένες περιοχές παρά σε δασικές

17:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα και Βιγιαρεάλ θέλουν Μαυροπάνο – Πάνω από 20 εκατ. ευρώ η τιμή του

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Ουκρανία: Η τελευταία προσπάθεια να πείσουν τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα - Μακρόν: «Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαμαρτυρία κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris - Στο πλοίο επιβαίνουν ισραηλινοί τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από τα Μελίσσια - Βρέθηκε σώος και αβλαβής

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Η μοναδική περίπτωση του Motty - Ο υβριδικός ελέφαντας που δεν έπρεπε να υπάρξει

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες της ΕΕ πριν από την Αλάσκα -Αμερικανικές πηγές: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τη ρωσική οικονομία αύριο»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοπέλα γλιστράει και «εκτοξεύει» κατά λάθος σκύλο στο νερό - Δείτε βίντεο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Περιορισμένες οι ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στην Παλιά Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν έχουμε κοιμηθεί λεπτό - Πολεμάμε μέσα στις φλόγες»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πιλότοι Canadair ανεφοδιάζουν το αεροσκάφος από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Δείτε βίντεο

16:47ΥΓΕΙΑ

Τρομακτικό παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να νιώθεις τίποτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ