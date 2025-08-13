Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

Οι πληρωμές με τραπεζικές κάρτες – πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες – έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η ευκολία, η ταχύτητα και η ευρεία αποδοχή τους τις έχουν μετατρέψει σε βασικό εργαλείο για αγορές σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μαζί με τα πλεονεκτήματα, κρύβουν και σοβαρούς κινδύνους, ειδικά όταν οι χρήστες δεν τηρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Η ιστορία των καρτών ξεκινά τη δεκαετία του ’50 με την πρώτη σύγχρονη κάρτα, τη Diners Club Card, που δημιουργήθηκε έπειτα από ένα περιστατικό όπου ο εμπνευστής της, Frank McNamara, δεν μπορούσε να πληρώσει σε εστιατόριο επειδή είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του.

Οι τραπεζικές κάρτες, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, έκαναν την εμφάνισή τους το 1958 με την BankAmericard (πρόδρομος της Visa), ενώ η MasterCard ιδρύθηκε το 1966 για να δώσει πρόσβαση σε μικρότερες τράπεζες. Από τη μαγνητική ταινία, στο ενσωματωμένο τσιπ και στις ανέπαφες πληρωμές, η τεχνολογία εξελίχθηκε διαρκώς, φτάνοντας σήμερα σε πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Παρά την πρόοδο, οι απατεώνες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας. Γι’ αυτό οι τράπεζες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των συναλλαγών εξαρτάται όχι μόνο από τα τεχνολογικά μέτρα, αλλά και από την υπευθυνότητα του κατόχου.

Από το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της οδηγίας PSD2, απαιτώντας διπλό έλεγχο για τις ηλεκτρονικές αγορές – όπως συνδυασμό κωδικού και SMS, ή χρήση βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου). Παρ’ όλα αυτά, τα περιστατικά απάτης δεν έχουν εκλείψει.

Οι βασικές συστάσεις των τραπεζών προς τους καταναλωτές περιλαμβάνουν:

Μην κοινοποιείτε ποτέ σε τρίτους τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τον CVV κωδικό ή το PIN.

Φυλάσσετε πάντα την κάρτα σας σε ασφαλές μέρος και μην τη δανείζετε, ακόμη και σε οικεία πρόσωπα.

Καλύπτετε το πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή του PIN.

Καταχωρείτε στοιχεία κάρτας μόνο σε αξιόπιστους ιστότοπους και αποφύγετε συναλλαγές μέσω δημόσιων δικτύων Wi-Fi.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι: ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνται τραπεζικά περιβάλλοντα, συσκευές «skimming» σε ΑΤΜ ή POS για αντιγραφή δεδομένων, ακόμη και κρυφές κάμερες για την καταγραφή του PIN. Η φυσική κλοπή κάρτας παραμένει επίσης απειλή, ειδικά αν συνοδεύεται από πρόσβαση στον κωδικό.

Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον εξελιγμένα εργαλεία για την ανίχνευση και αποτροπή απάτης, ωστόσο η τελική ασπίδα προστασίας είναι ο ίδιος ο χρήστης. Με προσεκτική χρήση, επαλήθευση της αυθεντικότητας των ιστότοπων και αξιοποίηση των μέτρων ασφαλείας, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά – αλλά δεν μηδενίζεται ποτέ.