Λυκουρέντζος: «Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους»

Δήλωσεις  Λυκουρέντζου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με επικείμενο έλεγχο  από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ

Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το υπουργείο Οικονομικών στον Οργανισμό, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους. Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες, κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές - Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο ΕΛ.Γ.Α, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».

