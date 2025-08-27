Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το «πάρτι» με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την εμπλέκει και τον ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουλίου είχε γίνει γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ευρωπαϊκών ταμείων στο όνομα των ΕΛΤΑ.

Αφετηρία αυτής της έρευνας είχε υπάρξει ένας εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οποίο είχε προκύψει ότι το 2022, εκατοντάδες αγρότες είχαν ζητήσει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια τα οποία στις πλαστές αιτήσεις που είχαν καταθέσει, εμφανίζονταν να έχουν μισθώσει από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, χρησιμοποιώντας μάλιστα στα μισθωτήρια συμβόλαια το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μόνο το 2019, προσθέτει, από τον έλεγχο είχε προκύψει ότι 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτήν τη μέθοδο, ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να έχουν 4.500 αγροτεμάχια στην ιδιοκτησία τους, κάτι που δεν ισχύει, όπως γίνεται αντιληπτό.

Από τα τέλη του 2023. διεξάγεται ήδη ποινική έρευνα για την υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μόλις πρόσφατα οι δύο Ευρωπαίες εισαγγελείς απέστειλαν παραγγελία στην οικονομική αστυνομία, εμπλέκοντας αυτήν στην έρευνα για την πρωτοφανή υπόθεση.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, το συνολικό ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση με αυτό το τέχνασμα ανήλθε στα 15,2 εκατ. ευρώ, ενώ, έχει προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα.

