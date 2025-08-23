ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500

Στη λήψη πρόσθετων, πιο δραστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «φούσκωμα» του αριθμού των δηλωμένων ζώων από ορισμένους κτηνοτρόφους προκαλεί προβλήματα στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για έκρηξη των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στα «χαρτιά».

Και αυτό γιατί ορισμένοι κτηνοτρόφοι που έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ περισσότερα από τα ζώα που εκτρέφουν, με στόχο να πάρουν επιπλέον ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπολογίζοντας τις υψηλές αποζημιώσεις που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ζώα που θανατώνονται, θα επιδιώξουν να «κολλήσουν» τα ζώα τους ευλογιά, για να δικαιολογήσουν τον πλασματικό αριθμό ζώων που έχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό, φυσικά, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν με βάση τα δηλωθέντα ζώα στο ΟΣΔΕ.

Αλλάζει τακτική το υπουργείο

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είπαν τα ίδια στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΥΠΑΑΤ, πλέον αλλάζει τακτική και με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, θα προχωρεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους λαμβάνοντας στοιχεία τόσο από το ΟΣΔΕ όσο και από τον ΕΛΓΑ, καταμετρώντας παράλληλα το σύνολο των ζώων που θανατώνονται, ώστε να αποζημιώνει μόνο το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται με πολιτική επιστασία για την εφαρμογή των μέτρων από κλιμάκια του υπουργείου και περαιτέρω ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου τόσο του ΥΠΑΑΤ όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Ανύπαρκτα» πάνω από τα μισά ζώα κτηνοτρόφου

Η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Τύρναβο, ο οποίος ενώ είχε δηλώσει περίπου 4.000 ζώα, ο έλεγχος κατέγραψε μόλις 1.500.

Η υπόθεση όπως τόνιζαν τα ίδια στελέχη εστάλη στον Εισαγγελέα, δρόμο που θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, η πολιτική ηγεσία για τις περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται τα αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου, είναι αποφασισμένη να κινεί δικαστική διαδικασία.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Μάλιστα, όπως ανέφεραν στον ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι ίδιες πηγές, αν χρειαστεί θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρόβλεψη για κάλυψη των συγκεκριμένων κινήσεων του υπουργείου.

Στην περίπτωση του αδικήματος της «διασποράς της νόσου» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως η παράνομη μετακίνηση κοπαδιών ή ζωοτροφών εντός των ζωνών επιτήρησης, όπως έγινε με περίπτωση κτηνοτρόφου στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο οποίος συνελήφθη να μεταφέρει, εντός της ζώνης επιτήρησης, τριφύλλι, χωρίς σχετική άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες προφυλάξεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ξάνθη, η ΔΑΟΚ επέβαλε πρόστιμα έως 6.000 ευρώ, σε τέσσερις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, οι έλεγχοι και η αυστηροποίηση των μέτρων θα επικεντρωθούν σε τρεις Περιφέρειες, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική: Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα.

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες αναμένεται να μετακινηθούν τις επόμενες μέρες και κυβερνητικά κλιμάκια για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης: Σπείρα έκλεψε πάνω από 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Φλώρινα - Συνελήφθησαν 3 άτομα

13:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

13:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Σύνοδος της Αλάσκας δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που θα αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη ενώ προσγειωνόταν - Νεκρός ο πιλότος

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η υπουργός Παιδείας - Λοχαγός του υγειονομικού η νέα επικεφαλής του υπουργείου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500 - Διασταυρωτικούς έλεγχους ξεκινά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Πέγκυ Ζήνα στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα: «Αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: 161 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου - Η ανάρτηση του υπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Αγνοούμενη για μία ώρα η 4χρονη που πνίγηκε - Περπάτησε μόνη της 300 μέτρα για να παίξει στην πισίνα

10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλε δράκος: Σε ποιες παραλίες ζει το δηλητηριώδες ζώο - Πόσο επικίνδυνο είναι - «Μην το αγγίζετε ούτε με γάντια»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ