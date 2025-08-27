ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου

Newsbomb

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκδόθηκε η 4ΕΑ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2025) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός τού παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΨΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τζάμπολ με Σερβία και Γερμανία – Πότε παίζει η Εθνική και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι υποβολές αιτήσεων για θέσεις εργασίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή από τον Οκτώβριο

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βαρύ» το καλάθι των σχολικών: Ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι τα σχολικά είδη των μαθητών

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

06:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο - Τι προβλέπουν οι Ιταλοί για τον Σεπτέμβριο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερίζουν οι τηλεφωνικές απάτες: Με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ στο όνομα των… ΕΛΤΑ – Πήραν λεφτά πάνω από 450 «αγρότες»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα: 14+1 προτάσεις για προσιτή οικία χωρίς κόστος για το Δημόσιο

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε ξεκινούν - Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε

05:55ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός Μονής Σινά οι αμφισβητίες του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Τι συνέβη

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσιγκτον: Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ισραήλ

05:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Οικειοθελής» κάθε επιστροφή προσφύγων από Κονγκο στη Ρουάντα

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Υπό μόνιμη αστυνομική παρακολούθηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο - Τι προβλέπουν οι Ιταλοί για τον Σεπτέμβριο

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ στο όνομα των… ΕΛΤΑ – Πήραν λεφτά πάνω από 450 «αγρότες»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα: 14+1 προτάσεις για προσιτή οικία χωρίς κόστος για το Δημόσιο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερίζουν οι τηλεφωνικές απάτες: Με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

05:55ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός Μονής Σινά οι αμφισβητίες του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Τι συνέβη

15:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ