ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Ενστάσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 08:00, έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 14:00

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 ) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www asep.gr).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 08:00, έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ αλλιώς δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», που οδηγεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

