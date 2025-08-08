ΑΣΕΠ 1Γ/2025: Οι βαθμολογίες για τους 43.080 υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των Πινάκων Βαθμολογίας της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025 - Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 15/25.4.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους Πίνακες Βαθμολογίας:

α) αλφαβητικά ανά κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και

β) κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία.

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αποτελέσματα → Γραπτά-Βαθμολογίες.

Άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση, δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 ενώ η βαρύτητα της βαθμολογίας για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και την εξέταση γνώσεων είναι ίδια (50%-50%). Κατά συνέπεια, ο βαθμός της εξέτασης γνώσεων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,50, ο βαθμός του επαγωγικού συλλογισμού με 0,25 και των εργασιακών συμπεριφορών με 0,25.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει βαθμολογία βάσης.

Οι υποψήφιοι που εμφανίζονται στους πίνακες βαθμολογίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε προκηρύξεις του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2025, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης.

Οι βαθμολογίες

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε τις βαθμολογίες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ