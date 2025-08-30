Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

Με την ακρίβεια να ισοπεδώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αρκετοί καταναλωτές αναγκάζονται να ζητάνε από τα κρεοπωλεία, τα μανάβικα και τα μπακάλικα της γειτονιάς τους όταν ψωνίζουν, να γράφουν τα χρέη τους στο τεφτέρι, το οποίο αναβιώνει ξανά.

Στα μέσα του μήνα, τα χρήματα τελειώνουν και οι καταστηματάρχες βγάζουν τα τεφτέρια τους, για να γράψουν τις οφειλές ή κολλάνε χαρτάκια στον τοίχο με τις απλήρωτες παραγγελίες.

«Υπάρχει μια πιο ανθρώπινη φύση σε όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες κι εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε κάποιο είδος σαν τεφτέρι που λέγαμε παλιά. Όταν περνάνε 15-20 μέρες maximum ο κόσμος ξεκινάει και ζορίζεται», αναφέρει οπωροπώλης.

«Δεν είναι απρόσωπα αυτά τα μαγαζιά. Μειώνονται οι μέρες του μήνα που λέμε ότι υπάρχουν λεφτά στην τσέπη. Εκεί που ήταν μετά τις 25, πάει στις 20, στις 18, στις 15. Μετά τις είκοσι του μηνά, τακτικοί πελάτες ζητάνε μια πίστωση μέχρι να πληρωθούν», λέει κρεοπώλης.

«Έρχονται και παίρνουν προϊόντα διάφορα και τα γράφω και στο τέλος του μήνα έρχονται οι άνθρωποι συνεπέστατοι και μου τα δίνουν, μόλις πάρουν τους μισθούς, τις συντάξεις. Δε μπορούν να γίνονται σε άλλα καταστήματα που είναι πιο απρόσωπα», αναφέρει ιδιοκτήτρια φούρνου.

Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι ο μισθός και η σύνταξη εξανεμίζονται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας και κάνουν αιματηρές περικοπές ακόμα και σε βασικά αγαθά.

«Ελάχιστα πράγματα κοιτάμε να παίρνουμε, δεν παίρνουμε ποσότητες. Πολλοί άνθρωποι ψωνίζουν με το μήνα. Δε φτάνει η σύνταξη, δε φτάνει ο μισθός και κοιτάνε να κάνουν κάποιο σκόντο και τα μπαλώνουν από εδώ και από εκεί».

«Γενικά δε βγαίνει, είναι πολύ δύσκολα, ειδικά αν μένεις μονός σου, δε γίνεται, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση».

Τα έξοδα φαίνεται πως υπερκαλύπτουν τα όποια έσοδα για πολλά νοικοκυριά, με τα πορτοφόλια να αδειάζουν όλο και νωρίτερα.

