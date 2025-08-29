ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

Ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου θα παραμείνει το πληροφοριακό σύστημα υποβολής ΕΑΕ2025 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του Οργανισμού Πληρωμών, μέχρι σήμερα το μεσημέρι είχαν οριστικοποιηθεί 589.974 αιτήσεις, ενώ οι πρόχειρες ανερχόταν σε 46.952 δηλώσεις.

Σημειώνεται τέλος, ότι κατά την περασμένη χρονιά, ο συνολικός αριθμός των οριστικοποιημένων αιτήσεων είχε ανέλθει στις 642.971 και το 2023 σε 654.064 δηλώσεις.