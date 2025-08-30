ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 92,02 μονάδων (–0,20%), στις 45.544,88 μονάδες

Newsbomb

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Ο Στιβ Γουίτκοφ

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν πάντως κέρδη σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 92,02 μονάδων (–0,20%), στις 45.544,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 249,60 μονάδων (–1,15%), στις 21.455,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,60 μονάδων (–0,64%), στις 6.460,26 μονάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος απαντά στον Μακρόν: Ο Τραμπ συνεχίζε να εργάζεται για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στηρίζει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου κατά του Politico - «Επιχείρηση ξένης επιρροής» κατά Στιβ Γουίτκοφ

23:34ΚΑΙΡΟΣ

Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας

23:33LIFESTYLE

Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Γέμισες την αγκαλιά μου»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Μαντλίν: Αποφυλακίζεται ο κύριος ύποπτος για την απαγωγή της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ: Ζητά εμπάργκο από όλες τις χώρες

23:11ΕΘΝΙΚΑ

Παυλόπουλος: Όταν η Τουρκία απειλεί τα νησιά της Ελλάδας, είναι προσβλητική για την ΕΕ η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

23:00TRAVEL

Θάσος: Το κρυμμένο διαμάντι του Αιγαίου - Από τη Γκιόλα στις αρχαιότητες

22:49ΑΠΟΨΕΙΣ

Ακροβατεί σε ένα σχοινί η Γαλλία 

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κολυμβήτρια αγνοείται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας - Επιχείρηση του Λιμενικού

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή μοτοσικλέτας στην εθνική οδό - Σώος αλλά τραυματισμένος ο οδηγός

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε ταβέρνα στη Νάξο: Διώχθηκαν Εβραίοι τουρίστες - «Σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιο δέος για τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων - Μυστήριο με το κρανίο - Δεν ανήκει σε άνθρωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέο φρικιαστικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς δημοσίευσε το Ισραήλ - Εκτέλεσαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

21:09LIFESTYLE

Η μεγαλύτερη απάτη της χρονιάς: Ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελα Άντερσον δεν ήταν ζευγάρι - Ήταν εμπορικό κόλπο!

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Νεκρό το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι από τα πλήγματα των IDF

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε 31χρονη μητέρα - Άφησε μόνη της στο σπίτι την 6χρονη κόρη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ