Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

Από την πρώτη Ιανουαρίου 2024 που καταργήθηκε η παρακράτηση της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται αρκετοί είναι αυτοί που γύρισαν στην δουλειά. Πιο αδικημένοι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ που μετά από 40 χρόνια δουλειάς και έχοντας πληρώσει υψηλότατες εισφορές λαμβάνουν συντάξεις κάτω των χιλίων ευρώ.

«Είμαι συνταξιούχος, 74 χρόνων, 75 πάω, και εργάζομαι γιατί δεν υπάρχει μία».

Ο κύριος Αναστάσης, εργαζόμενος σε μεταφορική εταιρεία, είναι ένας από τους χιλιάδες συνταξιούχους που, παρά τα χρόνια του, εξακολουθεί να εργάζεται. Δεν το κάνει από επιλογή, αλλά από ανάγκη καθώς, όπως μας λέει, ούτε η σύνταξη ούτε ο μισθός φτάνουν για να ζήσει αξιοπρεπώς.

«55 χρόνια δουλεύω, τι άλλο να σου πω; Πόσο θα πάει ακόμα; Αααα, όποτε πεθάνω. Πεθαίνω και τελείωσε», ανέφερε ο κ. Αναστάσης.

Mε την μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται κάτω από 1000 ευρώ, δεκάδες χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν και εργάζονται. Άλλοι προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ενώ άλλοι προκειμένου να στηρίξουν τις οικογένειες και τα εγγόνια τους.

«Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200»

Ο κύριος Γιάννης, καταστηματάρχης, μαζί με τη γυναίκα του επίσης συνταξιούχο, εξακολουθούν να εργάζονται.

«Δουλεύουμε. Δουλεύω ακόμα και θα δουλεύουμε μέχρι τα 200. Δεν βγαίνει κανείς, με το ζόρι τα βγάζουν όλοι. Είναι μισθοί αυτοί που παίρνουμε, συντάξεις είναι αυτές;

-Μου λέγατε ότι και η γυναίκα σας δουλεύει;

Ναι, δουλεύει.

-Πόσων χρόνων είναι;

69, 68 εκεί. Είναι συνταξιούχος και εργάζεται για να μπορούμε να τα βγάλουμε κάπως καλύτερα πέρα αλλιώς δεν βγαίνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η οικογένεια, έχουμε παιδιά, τα εγγονάκια μας, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε», υπογράμμισε ο κ. Γιάννης.

Προβληματίζουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός όσων συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά τη σύνταξη ξεπερνά ήδη τις 180.000 περιπτώσεις, με την τάση μάλιστα να παραμένει αυξητική.

«Τα νούμερα αυτά είναι κανείς να λυπάται. Περίπου 1,100.000 χιλιάδες συνάδελφοι συνταξιούχοι παίρνουνε μέχρι 700, 750 καθαρή μέση μηνιαία σύνταξη. Τι να προλάβει ο συνταξιούχος;», ανέφερε ο πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.

Μια νέα τάξη εργαζομένων-συνταξιούχων αναδύθηκε που, αντί να απολαμβάνει την ξεκούραση μετά από δεκαετίες δουλειάς, εξακολουθεί να μοχθεί προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα.