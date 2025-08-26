Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων αυξάνεται το καθαρό ποσό που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους


Με κέρδη από 49 έως 404 ευρώ ετησίως για τους εργαζόμενους από την κατάργηση των εισφορών από υπερεργασία, νυχτερινή εργασία, καθώς και εργασία Κυριακές και αργίες, αλλά και για τους συνταξιούχους από την εξαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης, αναρτήθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η Απογευματινή, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, που σχετίζονται με:

  • Απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες και σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς και οικειοθελείς προσαυξήσεις εργοδοτών.
  • Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του.
  • Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο π.χ. για γονείς.
  • Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.
  • Ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο γονικό επίδομα.
  • Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών, καθώς μετά την ψηφιακή κάρτα θεωρείται βλαπτική μεταβολή.
  • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών από τη ΔΥΠΑ μακροχρόνια ανέργων (12 συνεχόμενα έτη) μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον ανανέωναν την κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, καταργούνται οι εισφορές από υπερεργασία (δηλαδή η μία παραπάνω ώρα εργασίας) που αμείβεται με προσαύξηση 20%, η υπερωρία (δηλαδή από την 9η έως και τη 12ωρη ώρα) αμείβεται με προσαύξηση 40%, η νυχτερινή απασχόληση αμείβεται με 25% προσαύξηση και η απασχόληση Κυριακές και αργίες αμείβεται με 75% προσαύξηση.

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων αυξάνεται το καθαρό ποσό που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινές ώρες, καθώς και ημέρες αργίας και Κυριακές.

