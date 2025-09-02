Ενέργεια: Σβήστε τα φώτα - Μύθοι και αλήθειες για το πόσο ρεύμα καίνε οι συσκευές στο σπίτι

Με το ηλεκτρικό ρεύμα να αναδεικνύεται στον «πρωταθλητή« των εξόδων του οικογενειακού προϋπολογισμού σε κάθε σπίτι, η φράση που «έρχεται» από το παρελθόν παραμένει στη μνήμη ως ένας από τους τρόπους εξοικονόμησης. «Σβήστε τα φώτα»... Πόση αλήθεια περιέχει όμως σήμερα;

Κάθε νοικοκυριό εφαρμόζει τις δικές του «σοφίες», κάποιες ίσως έχουν νόημα, κάποιες άλλες όμως απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Η παραπάνω φράση για παράδειγμα που έκανε την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1970, βρίσκεται για τους Αμερικανούς στην κορυφή της λίστας από τη δεκαετία του 1980, στο ερώτημα πώς εξοικονομούν ενέργεια στο σπίτι. Αλλά όταν πρόκειται για πραγματική εξοικονόμηση, δεν σπάει καν το top 10.

Μία λίστα που δημοσίευσε η Washington Post, πριν από δύο χρόνια, παραμένει επίκαιρη και καταγράφει τους πιο συνηθισμένους τρόπους κατάχρησης των ηλεκτρικών συσκευών και πώς μπορεί να βελτιωθεί.

Μην ξεπλένετε εκ των προτέρων τα πιάτα

Τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τα αποξηραμένα τρόφιμα από τα πιάτα, επιτρέποντάς σας να περιμένετε έως ότου το μηχάνημα γεμίσει για να το θέσετε σε λειτουργία. Η απόξεση είναι αρκετή. Απλά αφήστε χώρο ώστε οι ψεκαστήρες νερού να φτάσουν σε κάθε πιάτο.

Το πλύσιμο των πιάτων ενός νοικοκυριού για ένα χρόνο, καταναλώνει περίπου 230 ώρες, που ισοδυναμεί με διακοπές 10 ημερών.

Πώς το κάνουν οι συσκευές; Οι αισθητήρες φωτός στα πλυντήρια πιάτων ανιχνεύουν τη θολότητα του νερού καθώς αποστραγγίζεται και ρυθμίζουν το νερό για να διασφαλίσουν ότι τα πιάτα είναι καθαρά χωρίς σπατάλη.

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του ψυγείου σας και ξεχάστε τον

Το ψυγείο ήταν κάποτε η «πιο διψασμένη για ενέργεια συσκευή στο σπίτι της οικογένειας». Σήμερα, είναι ένα από τα πιο φειδωλά.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν τις συστάσεις του κατασκευαστή και να ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες πολύ κρύες.

Δεκαετίες βελτίωσης στη μόνωση, τις σφραγίδες αέρα και τη ροή αέρα σημαίνουν συνιστώμενες θερμοκρασίες - συνήθως μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου - διατηρούν τα τρόφιμα το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς σπατάλη ενέργειας ή κρυοπαγήματα. Απλά τακτοποιήστε το φαγητό σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να βρεθεί και δύσκολο να ξεχαστεί (η σπατάλη τροφίμων παραμένει μια σημαντική πηγή εκπομπών).

Το μεγαλύτερο λάθος, ωστόσο, είναι η διατήρηση των ψυγείων πέρα από τις ημερομηνίες λήξης τους. Εάν έχετε ένα παλιό μοντέλο, ξεφορτωθείτε το. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρώνετε περισσότερα για ηλεκτρική ενέργεια από ό, τι θα εξοικονομούσατε από την αναβάθμιση.

Αποκτήστε έναν «έξυπνο» θερμοστάτη

Ίσως έχετε ακούσει ότι η διατήρηση του θερμοστάτη σας σε μία θερμοκρασία εξοικονομεί λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης. Δεν το κάνει. Με την εγκατάσταση προγραμματιζόμενων ή έξυπνων θερμοστατών που μαθαίνουν τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας, τα νοικοκυριά μπορούν να ορίσουν ένα αποδοτικό πρόγραμμα θέρμανσης και ψύξης, εξοικονομώντας παράλληλα 50 έως 100 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το Energy Star.

Τα σπίτια με αντλίες θερμότητας αποτελούν εξαίρεση, λέει ο Iain Walker, ο οποίος μελετά κτίρια στο αμερικανικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης λειτουργούν καλύτερα όταν διατηρούν μια σταθερή άνετη θερμοκρασία και μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικές εάν προσπαθούν να ζεστάνουν ένα κρύο σπίτι.

Σταματήστε να πλένετε ρούχα σε ζεστό νερό

Τα πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης σήμερα χρησιμοποιούν μια μικρή δεξαμενή νερού για να ξεπλύνουν τα ρούχα και, στη συνέχεια, ελέγχουν συνεχώς τη διαύγεια του νερού για να ολοκληρώσουν τη δουλειά χρησιμοποιώντας ακριβώς τη σωστή ποσότητα θερμότητας και νερού. Από το 1990, αυτή η μέθοδος έχει μειώσει τη χρήση ενέργειας και νερού κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Η κύρια αλλαγή που πρέπει να κάνετε είναι να πλένετε στο κρύο. Με λίγες εξαιρέσεις, τα σύγχρονα απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων λειτουργούν εξίσου καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες (ακόμη και όταν δεν επισημαίνονται ως σκευάσματα κρύου νερού).

Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες των περισσότερων πλυντηρίων ρούχων διασφαλίζουν ότι τα ρούχα γίνονται εξίσου καθαρά χωρίς επιπλέον νερό ή θερμότητα. Δύο άλλες ρυθμίσεις μεγιστοποιούν αυτήν την εξοικονόμηση: Οι γρήγοροι κύκλοι λαμβάνουν το μέσο φορτίο εξίσου καθαρό και οι υψηλότερες ρυθμίσεις στυψίματος μειώνουν τους χρόνους στεγνώματος.

Μην αποθηκεύετε παλιές συσκευές, καλύτερα να τις αντικαταστήσετε

Εάν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα 15 ή 20 ετών, η αντικατάστασή του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξοικονομήσει μετρητά - και εκπομπές. Ακόμη και τα σημερινά φθηνά πλυντήρια πιάτων είναι πιο αποδοτικά από τις κορυφαίες συσκευές πριν από μια δεκαετία. Η ώθηση των συσκευών πολύ πέρα από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους απλώς καθυστερεί την επικείμενη αντικατάστασή τους, ενώ καίει μετρητά και ενέργεια.

