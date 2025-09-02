Ενέργεια: Σβήστε τα φώτα - Μύθοι και αλήθειες για το πόσο ρεύμα καίνε οι συσκευές στο σπίτι

Μια αναλυτική λίστα με το πόσο πραγματικά «καίνε» ρεύμα οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

Newsbomb

Ενέργεια: Σβήστε τα φώτα - Μύθοι και αλήθειες για το πόσο ρεύμα καίνε οι συσκευές στο σπίτι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το ηλεκτρικό ρεύμα να αναδεικνύεται στον «πρωταθλητή« των εξόδων του οικογενειακού προϋπολογισμού σε κάθε σπίτι, η φράση που «έρχεται» από το παρελθόν παραμένει στη μνήμη ως ένας από τους τρόπους εξοικονόμησης. «Σβήστε τα φώτα»... Πόση αλήθεια περιέχει όμως σήμερα;

Κάθε νοικοκυριό εφαρμόζει τις δικές του «σοφίες», κάποιες ίσως έχουν νόημα, κάποιες άλλες όμως απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Η παραπάνω φράση για παράδειγμα που έκανε την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1970, βρίσκεται για τους Αμερικανούς στην κορυφή της λίστας από τη δεκαετία του 1980, στο ερώτημα πώς εξοικονομούν ενέργεια στο σπίτι. Αλλά όταν πρόκειται για πραγματική εξοικονόμηση, δεν σπάει καν το top 10.

Μία λίστα που δημοσίευσε η Washington Post, πριν από δύο χρόνια, παραμένει επίκαιρη και καταγράφει τους πιο συνηθισμένους τρόπους κατάχρησης των ηλεκτρικών συσκευών και πώς μπορεί να βελτιωθεί.

Μην ξεπλένετε εκ των προτέρων τα πιάτα

Τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τα αποξηραμένα τρόφιμα από τα πιάτα, επιτρέποντάς σας να περιμένετε έως ότου το μηχάνημα γεμίσει για να το θέσετε σε λειτουργία. Η απόξεση είναι αρκετή. Απλά αφήστε χώρο ώστε οι ψεκαστήρες νερού να φτάσουν σε κάθε πιάτο.

Το πλύσιμο των πιάτων ενός νοικοκυριού για ένα χρόνο, καταναλώνει περίπου 230 ώρες, που ισοδυναμεί με διακοπές 10 ημερών.

Πώς το κάνουν οι συσκευές; Οι αισθητήρες φωτός στα πλυντήρια πιάτων ανιχνεύουν τη θολότητα του νερού καθώς αποστραγγίζεται και ρυθμίζουν το νερό για να διασφαλίσουν ότι τα πιάτα είναι καθαρά χωρίς σπατάλη.

BSH Home Appliances at KBIS 2018

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του ψυγείου σας και ξεχάστε τον

Το ψυγείο ήταν κάποτε η «πιο διψασμένη για ενέργεια συσκευή στο σπίτι της οικογένειας». Σήμερα, είναι ένα από τα πιο φειδωλά.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν τις συστάσεις του κατασκευαστή και να ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες πολύ κρύες.

Δεκαετίες βελτίωσης στη μόνωση, τις σφραγίδες αέρα και τη ροή αέρα σημαίνουν συνιστώμενες θερμοκρασίες - συνήθως μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου - διατηρούν τα τρόφιμα το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς σπατάλη ενέργειας ή κρυοπαγήματα. Απλά τακτοποιήστε το φαγητό σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να βρεθεί και δύσκολο να ξεχαστεί (η σπατάλη τροφίμων παραμένει μια σημαντική πηγή εκπομπών).

Το μεγαλύτερο λάθος, ωστόσο, είναι η διατήρηση των ψυγείων πέρα από τις ημερομηνίες λήξης τους. Εάν έχετε ένα παλιό μοντέλο, ξεφορτωθείτε το. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρώνετε περισσότερα για ηλεκτρική ενέργεια από ό, τι θα εξοικονομούσατε από την αναβάθμιση.

Αποκτήστε έναν «έξυπνο» θερμοστάτη

Ίσως έχετε ακούσει ότι η διατήρηση του θερμοστάτη σας σε μία θερμοκρασία εξοικονομεί λογαριασμούς θέρμανσης και ψύξης. Δεν το κάνει. Με την εγκατάσταση προγραμματιζόμενων ή έξυπνων θερμοστατών που μαθαίνουν τις προτιμήσεις και τις συνήθειές σας, τα νοικοκυριά μπορούν να ορίσουν ένα αποδοτικό πρόγραμμα θέρμανσης και ψύξης, εξοικονομώντας παράλληλα 50 έως 100 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το Energy Star.

Τα σπίτια με αντλίες θερμότητας αποτελούν εξαίρεση, λέει ο Iain Walker, ο οποίος μελετά κτίρια στο αμερικανικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης λειτουργούν καλύτερα όταν διατηρούν μια σταθερή άνετη θερμοκρασία και μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικές εάν προσπαθούν να ζεστάνουν ένα κρύο σπίτι.

aircondition.jpg

Σταματήστε να πλένετε ρούχα σε ζεστό νερό

Τα πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης σήμερα χρησιμοποιούν μια μικρή δεξαμενή νερού για να ξεπλύνουν τα ρούχα και, στη συνέχεια, ελέγχουν συνεχώς τη διαύγεια του νερού για να ολοκληρώσουν τη δουλειά χρησιμοποιώντας ακριβώς τη σωστή ποσότητα θερμότητας και νερού. Από το 1990, αυτή η μέθοδος έχει μειώσει τη χρήση ενέργειας και νερού κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Η κύρια αλλαγή που πρέπει να κάνετε είναι να πλένετε στο κρύο. Με λίγες εξαιρέσεις, τα σύγχρονα απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων λειτουργούν εξίσου καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες (ακόμη και όταν δεν επισημαίνονται ως σκευάσματα κρύου νερού).

Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες των περισσότερων πλυντηρίων ρούχων διασφαλίζουν ότι τα ρούχα γίνονται εξίσου καθαρά χωρίς επιπλέον νερό ή θερμότητα. Δύο άλλες ρυθμίσεις μεγιστοποιούν αυτήν την εξοικονόμηση: Οι γρήγοροι κύκλοι λαμβάνουν το μέσο φορτίο εξίσου καθαρό και οι υψηλότερες ρυθμίσεις στυψίματος μειώνουν τους χρόνους στεγνώματος.

plynthrio.jpg

Μην αποθηκεύετε παλιές συσκευές, καλύτερα να τις αντικαταστήσετε

Εάν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα 15 ή 20 ετών, η αντικατάστασή του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξοικονομήσει μετρητά - και εκπομπές. Ακόμη και τα σημερινά φθηνά πλυντήρια πιάτων είναι πιο αποδοτικά από τις κορυφαίες συσκευές πριν από μια δεκαετία. Η ώθηση των συσκευών πολύ πέρα από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους απλώς καθυστερεί την επικείμενη αντικατάστασή τους, ενώ καίει μετρητά και ενέργεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας στα ΚΕΠ

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων - Πλήρης οδηγός

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η αήττητη Εθνική Ελλάδας και οι υπόλοιπες που το έχουν πετύχει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Σήμερα ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο

11:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ