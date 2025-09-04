Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024

Newsbomb

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR για το Α’ Εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα από έργα υψηλής απόδοσης, επενδύσεις σε νέους τομείς και δυναμική κεφαλαιακή ενίσχυση.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45%, φθάνοντας τα €74 εκατ., ενώ τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν, προσεγγίζοντας τα €65 εκατ. (+112%). Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε €17 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 46%. Παράλληλα, ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα €246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια €382 εκατ. (+121%).

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά στα €25 εκατ., καταγράφοντας πτώση 75%. Υψηλό ανεκτέλεστο και παραδοτέα έργα – €4,3 δισ. το συνολικό χαρτοφυλάκιο Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους €4,3 δισ., που περιλαμβάνει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2025, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν έργα όπως:

-Ο Περιφερειακός του Βουκουρεστίου Ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος

-Η σύνδεση Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα

Επιπλέον, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έργα όπως:

-Τα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία

-Οι δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ Ο Οδικός Άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη (ΣΔΙΤ)

-Τα έργα στο Ελληνικό και στη Θεσσαλία

-Νέα κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, σε φάση ωρίμανσης

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, συνεισφέροντας 22% των εσόδων και 17% του ανεκτέλεστου. Η AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και στοχεύει σε νέες αναθέσεις, καθώς αναμένονται διαγωνισμοί ύψους €16 δισ., με επιπλέον επενδύσεις €18 δισ. στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής προσαρμογής.

Εξαγορές και επενδύσεις: Επέκταση σε ΑΠΕ, Real Estate και Facility Management

Το 2025 αποτελεί έτος-ορόσημο για τον Όμιλο, με τις εξής στρατηγικές κινήσεις:

-Εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, που θα αυξήσει το χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων σε 15 έργα, με προβλεπόμενες ροές €1,2 δισ.

-Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, με στόχο την περαιτέρω είσοδο στον τομέα των ΑΠΕ

-Απόκτηση του 55% της Oceanic, ενισχύοντας τον τομέα Facility Management

Αξιολόγηση ευκαιριών στον τομέα του Real Estate

Ο Όμιλος AKTOR προχωρά στην ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, με:

Απόσχιση κλάδων:

Κατασκευών (AKTOR Κατασκευές), Συμμετοχών, Real Estate, Renewables και Facility Management, με στόχο την καλύτερη λειτουργία, αυξημένη διαφάνεια και ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε: "Οι οικονομικές μας επιδόσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το αύριο. Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Παρά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη διοχέτευση κεφαλαίου για την επιτάχυνση των έργων, διατηρούμε ισχυρή ρευστότητα, που αποτελεί βάση για τις επικείμενες εξαγορές μέχρι το τέλος του έτους. Το Α’ Εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιτάχυνση στην εκτέλεση των έργων μας και τον μετασχηματισμό του Ομίλου.

Με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους ως βασικό μας στόχο, επεκτεινόμαστε σε νέους τομείς, διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο μας και παραμένουμε έτοιμοι για την επόμενη μέρα στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ξεπέρασε το €1,5 δισ., εννέα φορές υψηλότερη από το 2022, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων μας. Η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία εταιρική μας αξία και τον βασικό γνώμονα με τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά".

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ