Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR για το Α’ Εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα από έργα υψηλής απόδοσης, επενδύσεις σε νέους τομείς και δυναμική κεφαλαιακή ενίσχυση.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45%, φθάνοντας τα €74 εκατ., ενώ τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν, προσεγγίζοντας τα €65 εκατ. (+112%). Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε €17 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 46%. Παράλληλα, ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα €246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια €382 εκατ. (+121%).

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά στα €25 εκατ., καταγράφοντας πτώση 75%. Υψηλό ανεκτέλεστο και παραδοτέα έργα – €4,3 δισ. το συνολικό χαρτοφυλάκιο Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους €4,3 δισ., που περιλαμβάνει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2025, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν έργα όπως:

-Ο Περιφερειακός του Βουκουρεστίου Ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος

-Η σύνδεση Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα

Επιπλέον, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έργα όπως:

-Τα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία

-Οι δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ Ο Οδικός Άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη (ΣΔΙΤ)

-Τα έργα στο Ελληνικό και στη Θεσσαλία

-Νέα κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, σε φάση ωρίμανσης

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, συνεισφέροντας 22% των εσόδων και 17% του ανεκτέλεστου. Η AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και στοχεύει σε νέες αναθέσεις, καθώς αναμένονται διαγωνισμοί ύψους €16 δισ., με επιπλέον επενδύσεις €18 δισ. στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής προσαρμογής.

Εξαγορές και επενδύσεις: Επέκταση σε ΑΠΕ, Real Estate και Facility Management

Το 2025 αποτελεί έτος-ορόσημο για τον Όμιλο, με τις εξής στρατηγικές κινήσεις:

-Εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, που θα αυξήσει το χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων σε 15 έργα, με προβλεπόμενες ροές €1,2 δισ.

-Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, με στόχο την περαιτέρω είσοδο στον τομέα των ΑΠΕ

-Απόκτηση του 55% της Oceanic, ενισχύοντας τον τομέα Facility Management

Αξιολόγηση ευκαιριών στον τομέα του Real Estate

Ο Όμιλος AKTOR προχωρά στην ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, με:

Απόσχιση κλάδων:

Κατασκευών (AKTOR Κατασκευές), Συμμετοχών, Real Estate, Renewables και Facility Management, με στόχο την καλύτερη λειτουργία, αυξημένη διαφάνεια και ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε: "Οι οικονομικές μας επιδόσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το αύριο. Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Παρά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη διοχέτευση κεφαλαίου για την επιτάχυνση των έργων, διατηρούμε ισχυρή ρευστότητα, που αποτελεί βάση για τις επικείμενες εξαγορές μέχρι το τέλος του έτους. Το Α’ Εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιτάχυνση στην εκτέλεση των έργων μας και τον μετασχηματισμό του Ομίλου.

Με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους ως βασικό μας στόχο, επεκτεινόμαστε σε νέους τομείς, διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο μας και παραμένουμε έτοιμοι για την επόμενη μέρα στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ξεπέρασε το €1,5 δισ., εννέα φορές υψηλότερη από το 2022, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων μας. Η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία εταιρική μας αξία και τον βασικό γνώμονα με τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά".