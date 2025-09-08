Πόσο ωφελούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα μέτρα της κυβέρνησης - Αναλυτικοί πίνακες

Κερδισμένοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την ανακοίνωση των μέτρων και την εξειδίκευσή τους από το οικoνομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πέραν των άλλων μέτρων από τον Ιανουάριο αναμένεται σημαντική ωφέλεια στον καθαρό μισθό τους. Πάνω από τους μισούς, 400.000 περίπου, έχουν παιδιά άρα θα ωφεληθούν ούτως ή άλλως.

Αλλά αναμένονται και αυξήσεις 600εκ ευρώ για το 2026. Πρόκειται για την οριζόντια αύξηση τον Απρίλιο του 2026 με βάση τη αύξησή του κατώτατου μισθού.

Δείτε πίνακες:

Οι επτά παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν

Οι επτά γενικές παρεμβάσεις για την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών είναι :



Γενικές παρεμβάσεις

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

◦ Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

◦ Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

◦ Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

◦ 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

◦ 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

◦ 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

◦ 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

◦ 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

◦ 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

◦ 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

◦ 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

