Οι λόγοι που η Aktor ματαίωσε τη συμφωνία με την Prodea

H Διοίκηση του Ομίλου πήρε την απόφαση να ματαιώσει τη συμφωνία, καθώς αυτή περιελάβανε μία εξαιρετικά σύνθετη χρηματοοικονομική δομή με ακριβό δανεισμό

Newsbomb

Οι λόγοι που η Aktor ματαίωσε τη συμφωνία με την Prodea
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο κίνδυνος σημαντικής επιβάρυνσης του ισολογισμού του Ομίλου AKTOR από υψηλό δανεισμό, που θα ήταν, μάλιστα, ευεπίφορος σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και οι χαμηλές μελλοντικές υπεραξίες, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους o Όμιλος AKTOR ματαίωσε τη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου επιλεγμένων ακινήτων από την Prodea.

Συγκεκριμένα, συνεκτιμήθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου για τη λήψη της απόφασης αυτής ότι η επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θα προσφέρει (με πολύ χαμηλότερο νέο δανεισμό) στον Όμιλο το ίδιο EBITDA που υπολογιζόταν ότι θα έδιναν τα ακίνητα της Prodea, εάν προχωρούσε η συναλλαγή - μία παραδοχή, δηλαδή, που ουδόλως επηρεάζει και, μάλιστα, διατηρεί εντός τροχιάς το business plan που είχε παρουσιάσει ο Όμιλος AKTOR τον Οκτώβριο του 2024.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ακόμη πιο καταλυτικός. Η ολοκλήρωση του deal με την Prodea θα συνεπαγόταν την ανάληψη νέου, υψηλού δανεισμού ύψους €600 εκατ. από τον Όμιλο, κάτι που θα αποτελούσε πλέον εν δυνάμει σοβαρό κίνδυνο, καθώς βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις (δασμοί κτλ.) και η πολιτική αστάθεια σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υφεσιακή αύξηση των επιτοκίων – και αυτή με τη σειρά της να πλήξει πρώτα έναν σύνθετο δανεισμό αυτής της μορφής.

Ο τρίτος λόγος ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Prodea αφορούσε prime ακίνητα (με prime μισθωτές) οι προσδοκώμενες υπεραξίες από την πιθανή πώληση των ακινήτων δεν εκτιμάτο ότι θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στο άμεσο μέλλον.

Έτσι, η Διοίκηση του Ομίλου πήρε την απόφαση να ματαιώσει τη συμφωνία, καθώς αυτή περιελάβανε μία εξαιρετικά σύνθετη χρηματοοικονομική δομή με ακριβό δανεισμό, που υπόκειτο, μάλιστα, σε επισφαλή αύξηση υφεσιακών επιτοκίων η οποία στη καλύτερη περίπτωση θα απέδιδε τα αναμενόμενα κέρδη όχι νωρίτερα από μία πενταετία, και να την αντικαταστήσει με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία, μάλιστα, θα προσφέρει στον Όμιλο σημαντικές ταμειακές ροές και θα απαιτήσει σημαντικά μικρότερη έκθεση σε ουσιωδώς φθηνότερο δανεισμό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Τραυματίστηκε καθηγήτρια και μαθήτρια

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νύχτες Πρεμιέρας: Masterclass από τον μοντέρ του Γιώργου Λάνθιμου, Γιώργο Μαυροψαρίδη

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα

17:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι λόγοι που η Aktor ματαίωσε τη συμφωνία με την Prodea

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από Νεπάλ: Εντυπωσιακή απόδραση με ελικόπτερο από το φλεγόμενο Κατμαντού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Είναι σχιζοφρενής, πίστευε ότι διάβαζε την σκέψη του», λέει η αδερφή του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η κίνηση της Αιγύπτου που εξοργίζει την Τουρκία - Μιλούν για πρόκληση

16:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Τι σηματοδοτεί η επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ εγκαταλείπει τη «δυτική προσέγγιση» στον πόλεμο

16:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ολοκαίνουργιο iPhone 17, η νέα σειρά Apple Watch και τα AirPods Pro 3 σύντομα διαθέσιμα για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και το Vodafone eShop

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με μητέρα γάτα που πήγε το μωρό της στον κτηνίατρο

16:29LIFESTYLE

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο, είναι μία δύσκολη περίοδος»

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητάει την θανατική καταδίκη του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα στο Μετρό της Σάρλοτ

16:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ντεμπούτο Σορτς, Χολμς, «Ρόγκα» κι επιστροφή Γκριγκόνις στο φιλικό με Περιστέρι

16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με φόντο τον Παρθενώνα και το... συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Τι σηματοδοτεί η επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ εγκαταλείπει τη «δυτική προσέγγιση» στον πόλεμο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με μητέρα γάτα που πήγε το μωρό της στον κτηνίατρο

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η κίνηση της Αιγύπτου που εξοργίζει την Τουρκία - Μιλούν για πρόκληση

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

16:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ