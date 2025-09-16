Κέρδη στη Wall Street και αγωνία για τις αποφάσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια

Με κέρδη έκλεισε την Δευτέρα (16/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) αυτήν την εβδομάδα, κατά την οποία οι αναλυτές προεξοφλούν απόφαση για μείωση των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,23 μονάδων (+0,11%), στις 45.883,45 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,64 μονάδων (+0,94%), στις 22.348,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,99 μονάδων (+0,47%), στις 6.615,28 μονάδες.