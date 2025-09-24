«Φρένο» στο ράλι της Wall Street μετά τις δηλώσεις Πάουελ για πληθωρισμό και επιτόκια

Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (23/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές φάνηκαν επηρεασμένοι μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προσεχείς αποφάσεις για τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, ο Πάουελ σε ομιλία του τόνισε πως «οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω. Είναι μια δύσκολη κατάσταση…».

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 88,76 μονάδων (–0,19%), στις 46.292,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 215,50 μονάδων (–0,95%), στις 22.573,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,83 μονάδων (–0,55%), στις 6.656,92 μονάδες.