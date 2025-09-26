Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους 


EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πράσινο φως αναμένεται να ανάψει το Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης Τρίτης για το μπόνους παραγωγικότητας 2025 στο Δημόσιο, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με Τα Νέα, στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνηθεί η δρομολόγηση των διαδικασιών, ώστε το μπόνους να πιστωθεί στους δικαιούχους. Αναμένεται να εγκριθούν τόσο τα επιλέξιμα προς ανταμοιβή έργα και οι στόχοι των φορέων όσο και τα ορόσημα για κάθε επιλέξιμο προς ανταμοιβή έργο ή στόχο και το αρχικώς εκτιμώμενο ποσό της ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα υλοποίησης.

Ποιοι θα λάβουν το μπόνους

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν Στα Νέα ότι θα εξεταστούν και έργα-στόχοι που αφορούν υπηρεσίες πέραν της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της ενδυνάμωσης των δημοσίων υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, ιδίως εκείνων που συμβάλλουν στην επίτευξη σημαντικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων.

Το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά μόνιμους ή υπάλληλους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που εμπίπτουν στο σύστημα στοχοθεσίας-αξιολόγησης , στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό που υλοποιεί στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής καθώς και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ανεξάρτητων Αρχών που υλοποιεί στόχους.

Προϋπόθεση υπαγωγής στο μπόνους είναι το προσωπικό αυτό να υπηρετεί σε φορείς που έχουν προβεί σε ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας - αξιολόγησης.





