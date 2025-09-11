Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

Οι μειώσεις θα φανούν άμεσα, στην πρώτη μισθοδοσία του 2026, μέσω της μικρότερης παρακράτησης φόρου

Διπλή θα είναι η αύξηση από την αρχή της χρονιάς για περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους από το «πακέτο» παρεμβάσεων καθώς από την αρχή κιόλας του 2026 θα δουν ενισχυμένες τις αποδοχές τους τόσο από το νέο μισθολόγιο όσο και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, από τον Ιανουάριο του 2026 πάνω από 400.000 υπάλληλοι θα διαπιστώσουν μείωση φόρου με το όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα αλλά και τον αριθμό των παιδιών.

Οι πιο κερδισμένοι αναμένεται να είναι οι πολύτεκνοι καθώς από τον καθώς το νέο σύστημα φορολογίας ενσωματώνει υψηλότερες εκπτώσεις ανά τέκνο.

Παραδείγματα ελαφρύνσεων

  • Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ και ένα παιδί: όφελος 40 ευρώ ετησίως.
  • Υπάλληλος με εισόδημα 14.000 ευρώ: κέρδος 160 ευρώ με ένα παιδί και έως 480 ευρώ με τρία παιδιά.
  • Γιατροί του ΕΣΥ και δικαστικοί λειτουργοί με υψηλά εισοδήματα: ετήσια ελάφρυνση που μπορεί να ξεπεράσει τις 3.000 – 4.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για πολύτεκνους.
  • Διευθυντής με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ: μείωση φόρου 440 ευρώ με ένα παιδί και σχεδόν 2.000 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Οι μειώσεις θα φανούν άμεσα, στην πρώτη μισθοδοσία του 2026, μέσω της μικρότερης παρακράτησης φόρου.

Το νέο μισθολόγιο

Οι μισθοί στους εργαζόμενους του Δημοσίου από τον Απρίλιο του 2026 θα αλλάξουν καθώς περίπου 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για αυξήσεις των αποδοχών τους. Η βασική παρέμβαση θα είναι οριζόντια και θα συνδεθεί με την πορεία του κατώτατού μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα να φτάσει στα 950 έως το 2027. Η αύξηση που θα δουν στις αποδοχές τους από τον Απρίλιο της νέας χρονιάς θα είναι της τάξεως των 35-40 ευρώ. Η προσαρμογή αυτή θα αποτελέσει «σταθερή βάση» βελτίωσης των αποδοχών για το σύνολο του προσωπικού.

Ο συνδυασμός φορολογικών ελαφρύνσεων και μισθολογικών αυξήσεων σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα δουν ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Για όσους βρίσκονται στη μεσαία εισοδηματική κλίμακα, το όφελος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει έναν μισθό ετησίως, ενώ για τις οικογένειες με πολλά παιδιά, τα καθαρά κέρδη θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.

