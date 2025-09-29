Ανεβαίνει και άλλο η τιμή του μοσχαριού - Εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη ο καταρροϊκός πυρετός

Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στη Γερμανία σπάνε συνεχώς ρεκόρ, ενώ στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση έως και 20% σε σχέση με πέρυσι.

Στη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2023, ξεπερνώντας κατά πολύ τον γενικό πληθωρισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt.

Η σημαντική αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των κοπαδιών βοοειδών στη Γερμανία, τα οποία συρρικνώνονται κατά 2-4% ετησίως. Πολλές κτηνοτροφικές μονάδες κλείνουν λόγω έλλειψης διαδόχων, όπως επισημαίνει ο Tim Koch, επικεφαλής της βιομηχανίας κρέατος στην Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) στη Βόννη.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τον Μάιο του 2015 υπήρχαν 12,6 εκατομμύρια βοοειδή στη χώρα, ενώ τον Μάιο του 2024 ο αριθμός έχει μειωθεί στα 10,3 εκατομμύρια. Η πτώση αυτή συνεπάγεται λιγότερα ζώα προς σφαγή, γεγονός που πιέζει περαιτέρω τις τιμές. Παρόμοια τάση παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπτώσεις από την καταρροϊκή νόσο

Η κατάσταση επιδεινώθηκε πρόσκαιρα λόγω της καταρροϊκής νόσου, μιας ζωικής ασθένειας που μεταδίδεται μέσω των σκνιπών και επηρεάζει βοοειδή, πρόβατα και κατσίκες. Από το φθινόπωρο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2025, καταγράφηκαν σχεδόν 18.000 κρούσματα στη Γερμανία. Ωστόσο, η κορύφωση έχει περάσει και ο αριθμός νέων περιστατικών μειώνεται σημαντικά, καθώς έχει επιτευχθεί ευρεία εμβολιαστική κάλυψη.

Παρά τη μείωση των κρουσμάτων, δεν διαφαίνεται υποχώρηση στην αύξηση των τιμών, καθώς η μείωση του αριθμού των εκτροφών συνεχίζεται αμείωτη. Η Γερμανική Ένωση Βοείου Κρέατος επισημαίνει ότι ακόμη και η τρέχουσα θετική κατάσταση στην αγορά δεν αναστρέφει τη διαρθρωτική αλλαγή στον κλάδο.

Παρ’ όλο που οι υψηλές τιμές παραγωγού αποτελούν κίνητρο, πολλοί κτηνοτρόφοι ανησυχούν για την επικείμενη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Mercosur μεταξύ ΕΕ και Νότιας Αμερικής. Η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Χιλή διαθέτουν τεράστια κοπάδια βοοειδών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Βαυαρική Ένωση Αγροτών αναφέρει πως οι βαριές γραφειοκρατικές απαιτήσεις, το υψηλό κόστος επενδύσεων και η κοινωνική πίεση από περιβαλλοντικές και δικαιωματικές οργανώσεις αποθαρρύνουν την ενασχόληση με την κτηνοτροφία. Επιπλέον, το αυξημένο κόστος εκτροφής – ειδικά για την πάχυνση ταύρων – περιορίζει τα κέρδη παρά τις αυξημένες τιμές.

Ο Tim Koch επισημαίνει πως, παρότι οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις και δεν αναμένεται να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά σε μια νέα κανονικότητα με υψηλότερα κόστη και τιμές.

Συνολικά, η αγορά μοσχαρίσιου κρέατος στην Ευρώπη βιώνει σημαντικές αναταράξεις που οφείλονται σε συνδυασμό δημογραφικών, υγειονομικών και οικονομικών παραγόντων, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και στην τελική τιμή για τον καταναλωτή.