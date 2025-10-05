ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

Η μεγάλη πρόκληση είναι να κερδηθεί το στοίχημα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και της αρμόδιας υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη και να έχουμε για πρώτη φορά ανάληψη υπηρεσίας την ίδια χρονιά

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το ΑΣΕΠ, ώστε να προκηρυχθούν άμεσα οι διαγωνισμοί, να επιταχυνθούν οι εκδόσεις αποτελεσμάτων και να καλυφθούν οι νέες θέσεις εργασίας μέσα στο νέο έτος.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να κερδηθεί το στοίχημα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και της αρμόδιας υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη και να έχουμε για πρώτη φορά ανάληψη υπηρεσίας την ίδια χρονιά για την οποία εγκρίθηκαν οι θέσεις. Μέχρι τώρα η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε βάθος 2 έως 4 ετών, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών.

Κι επειδή στους αγώνες ταχύτητας η καλή εκκίνηση είναι απαραίτητη για τη νίκη, στην προκειμένη περίπτωση η ανακοίνωση των βαθμολογιών των 43.000 συμμετεχόντων στον πανελλήνιο (και για πρώτη φορά ψηφιακό) γραπτό διαγωνισμό του καλοκαιριού μόλις 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για επίτευξη του στόχου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη δεξαμενή του διαγωνισμού αυτού θα καλυφθούν οι διοικητικές θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα) των ετών 2026 και 2027. Δηλαδή, από τις συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο για το 2016 αφαιρούνται οι θέσεις που αναλογούν σε άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες και σε κλάδους που εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ (ιατροί, στρατιωτικοί κ.α.).

Στόχος η προκήρυξη των διαγωνισμών έως τον Δεκέμβριο

Στόχος είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έχει προβλεφθεί και η ενίσχυση του ΑΣΕΠ με 30 νέες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε φάση επεξεργασίας βρίσκονται προκηρύξεις για 1.500 θέσεις σε φορείς του δημοσίου από τη δεξαμενή υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2025).

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί τις καινοτομίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διεξήχθη με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο «και με μεγάλη οργανωτική επιτυχία», και προχωρά το επόμενο 12μηνο στην ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων και σε συνεργασία με την Πολιτεία, σε ουσιαστικότερους και πιο σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην προσπάθειά αυτή θα βοηθήσουν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών (συντμήσεις προθεσμιών κ.λπ.), που αφορούν τις πιο πρόσφατες προκηρύξεις, νέες διαδικασίες και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026 και αναμένεται να απλουστεύσει περαιτερω τη διαγωνιστική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, κατά τον κ. Παπαϊωάννου, ρόλο στην ταχύτερη διαδικασία προσλήψεων έχουν και οι φορείς των προς κάλυψη θέσεων που θα πρέπει από την πλευρά τους «να ενεργούν με άμεσο τρόπο» στην προετοιμασία των προκηρύξεων.

