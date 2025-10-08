«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι γονικές παροχές και οι δωρεές μεταξύ συγγενών το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την άνοδο έπαιξε τόσο το νέο πλαίσιο όσο και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας MyProperty.

Η εικόνα της αγοράς και τα φορολογικά πλαίσια

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το ertnews, οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 11% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τις 152.000 μεταβιβάσεις. Τα έσοδα από γονικές παροχές και δωρεές έφτασαν τα 152 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα.

Για συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, εγγονοί), το αφορολόγητο φτάνει τις 800.000 ευρώ, ενώ για το επιπλέον ποσό επιβάλλεται φόρος 10%. Αντίθετα, για συγγενείς δεύτερου βαθμού (όπως αδέρφια, ανίψια και πεθερικά), το αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλότερο, στα 30.000 ευρώ, και η φορολογία κυμαίνεται από 5% έως 20% για μεγαλύτερα ποσά. Για πιο μακρινούς συγγενείς, οι φόροι είναι σημαντικά υψηλότεροι, φτάνοντας έως και 40%.

Τι να προσέξετε

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί γάμου εμπίπτουν θεωρητικά στο πλαίσιο των δωρεών, με το αφορολόγητο να είναι 6.000 ευρώ.

Παρόλη την ευνοϊκή τάση, περίπου 7.000 γονικές παροχές ακυρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω λαθών στη διαδικασία. Οι φοροτεχνικοί εφιστούν την προσοχή σε τρία σημεία: η μεταβίβαση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού και όχι με μετρητά, οι φορολογούμενοι οφείλουν να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες» των ποσών, και η παράκαμψη μέσω τρίτων σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να θεωρηθεί φοροαποφυγή.

