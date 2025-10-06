Αγορά κατοικίας: Άπιαστο όνειρο για τον Έλληνα – Απαιτούνται μισθοί 14 ετών… χωρίς άλλα έξοδα

Περίπου 15 χρόνια πρέπει να δουλεύει ένας μισθωτός, με μεικτές απολαβές 1.300 ευρώ, για να καταφέρει να αγοράσει ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να έχει ξοδέψει ούτε 1 ευρώ για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη του, σύμφωνα με έρευνες μεγάλων εταιρειών real estate.

Αυτό το γεγονός «χαρίζει» στην Ελλάδα τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Ο ANT1 καταγράφει ότι ο Έλληνας μισθωτός πρέπει να αποθηκεύει μισθούς 13 και 14 ετών για να καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό του σπίτι, ανάλογα φυσικά και με την περιοχή.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται ενδεικτικά ότι για αγορά μίας κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων στην Ηλιούπολη (4.000€ / τετραγωνικό μέτρο), χρειάζονται αποδοχές 13 ετών ώστε να μαζευτούν τα 280.000€ κι όλα αυτά εάν ο μεικτός μισθός φτάνει τα 1.500€ / μήνα.

Για αγορά μίας κατοικίας 80 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι (3.300€ / τετραγωνικό μέτρο), χρειάζονται αποδοχές 14 ετών ώστε να μαζευτούν τα 265.000€ και αν κι εφόσον ο μεικτός μισθός φτάνει τα 1.350€ / μήνα.

Για αγορά μίας κατοικίας 75 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά (2.800€ / τετραγωνικό μέτρο), χρειάζονται αποδοχές 14 ετών ώστε να συγκεντρωθούν τα 210.000€ και αν κι εφόσον ο μεικτός μισθός φτάνει τα 1.100€ / μήνα.

Φυσικά, η αύξηση των ενοικίων λειτουργεί σαν «παγίδα», καθώς τα νοίκια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος χωρίς να δημιουργούν περιουσία, δυσχεραίνοντας την αποταμίευση για αγορά κατοικίας.

