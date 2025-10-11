Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

Το δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 2009, πριν δηλαδή από τη δεκαετή κρίση, το 2026. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, θα φτάσει τα 359 δισ. ευρώ ή το 137,6% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025, όταν το 2010 ήταν στο 147,8% του ΑΕΠ, κατά την περίοδο του πρώτου πακέτου διάσωσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2025 πρόωρη αποπληρωμή ευρωπαϊκών δανείων του GLF με κυμαινόμενο επιτόκιο, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, που είχαν λήξη μεταξύ 2033 και 2041. Προηγήθηκαν αντίστοιχες αποπληρωμές 7,935 δισ. ευρώ το 2024, 5,29 δισ. ευρώ το 2023 και 2,645 δισ. ευρώ το 2022. Πρόκειται για δάνεια του πρώτου μνημονίου, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους.

Ο κύριος στόχος είναι η πλήρης αποπληρωμή αυτών των δανείων τουλάχιστον μία δεκαετία πριν τη λήξη τους, έως το 2031, ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο σε απόλυτα ποσά όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αξιοπιστίας και πλήρους οικονομικής αυτονομίας, μειώνοντας το κόστος μελλοντικού δανεισμού.

Η πρόωρη αποπληρωμή προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Μείωση του κόστους τόκων και των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους.

Ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης.

Περιορισμό κινδύνων αναχρηματοδότησης και έκθεσης σε διεθνείς αναταράξεις.

Δημιουργία δημοσιονομικού χώρου από τη μείωση των δαπανών τόκων.

Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2035, ενώ το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2030 θα είναι στο 125% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, δείχνοντας την πρόοδο στην εξυγίανση των δημοσιονομικών της χώρας.