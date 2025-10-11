Βαρβάκειος Αγορά: Μειώσεις έως 40% στις τιμές ψαριών - «Ο ανταγωνισμός κρατά τις τιμές χαμηλά»
Στη Βαρβάκειο Αγορά, καταφθάνουν καθημερινά πολλοί καταναλωτές για να προμηθευτούν φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, με ορισμένους να διαμαρτύρονται για ανατιμήσεις στις τιμές
Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου, Βασίλης Σίμος, μιλώντας στην EΡΤ ανέφερε ότι σε αρκετά προϊόντα οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά: «Στη Βαρβάκειο βλέπουμε μειώσεις της τάξης του 30% με 40% σε πολλά είδη ψαριών».
Αναφορικά με την κίνηση της αγοράς, ο κ. Σίμος τόνισε πως η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά: «Επιτέλους βλέπουμε κόσμο στην αγορά. Το προηγούμενο διάστημα ήταν σχεδόν άδεια, όμως τώρα, με τις τράτες να έχουν ξεκινήσει, υπάρχει αφθονία προϊόντων και καλύτερες τιμές».
Ο ίδιος εξήγησε ότι η Βαρβάκειος διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές χάρη στη συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο: «Λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Είμαστε περίπου 120 επιχειρήσεις σε κοντινή απόσταση. Όταν κάποιος μειώσει την τιμή, οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τα ψάρια είναι ευπαθές προϊόν, πρέπει να πουληθούν γρήγορα».
Η αγορά προσφέρει μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών και ιχθυοκαλλιέργειας, με τις τιμές να διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:
Λαβράκι: 6,99 €/κιλό
Φαγκρί: 7,99 €/κιλό
Τσιπούρα Ελλάδας: 8,50–8,99 €/κιλό
Φαγκριά: 9,98 €/κιλό
Κουπιά: 7,99 €/κιλό
Κεφαλόπουλα: 3,98 €/κιλό
Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ο έντονος ανταγωνισμός στη Βαρβάκειο λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση προσιτών τιμών και καλύτερης ποιότητας προϊόντων.