Βαρβάκειος Αγορά: Μειώσεις έως 40% στις τιμές ψαριών - «Ο ανταγωνισμός κρατά τις τιμές χαμηλά»

Καθημερινά δεκάδες καταναλωτές επισκέπτονται τη Βαρβάκειο Αγορά για να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αν και ορισμένοι εκφράζουν παράπονα για ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα είδη.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου, Βασίλης Σίμος, μιλώντας στην EΡΤ ανέφερε ότι σε αρκετά προϊόντα οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά: «Στη Βαρβάκειο βλέπουμε μειώσεις της τάξης του 30% με 40% σε πολλά είδη ψαριών».

Αναφορικά με την κίνηση της αγοράς, ο κ. Σίμος τόνισε πως η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά: «Επιτέλους βλέπουμε κόσμο στην αγορά. Το προηγούμενο διάστημα ήταν σχεδόν άδεια, όμως τώρα, με τις τράτες να έχουν ξεκινήσει, υπάρχει αφθονία προϊόντων και καλύτερες τιμές».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η Βαρβάκειος διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές χάρη στη συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο: «Λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Είμαστε περίπου 120 επιχειρήσεις σε κοντινή απόσταση. Όταν κάποιος μειώσει την τιμή, οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τα ψάρια είναι ευπαθές προϊόν, πρέπει να πουληθούν γρήγορα».

Η αγορά προσφέρει μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών και ιχθυοκαλλιέργειας, με τις τιμές να διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Λαβράκι: 6,99 €/κιλό

Φαγκρί: 7,99 €/κιλό

Τσιπούρα Ελλάδας: 8,50–8,99 €/κιλό

Φαγκριά: 9,98 €/κιλό

Κουπιά: 7,99 €/κιλό

Κεφαλόπουλα: 3,98 €/κιλό

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ο έντονος ανταγωνισμός στη Βαρβάκειο λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση προσιτών τιμών και καλύτερης ποιότητας προϊόντων.