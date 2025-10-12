Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

Αντιπροσωπείες από τις περιφέρειες ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, τον τουριστικό οργανισμό Θεσσαλονίκης, καθώς και τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν τους στην ένωση ταξιδιωτικών πρακτορείων της Τουρκίας (TURSAB), στην Κωνσταντινούπολη.

την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Σισμανόγλειο μέγαρο του γενικού προξενείου της Ελλάδας εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου από τις δύο χώρες. η συνάντηση είχε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και την προώθηση κοινών δράσεων.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, ανέφερε ότι το 2024 περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα.

«Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στο πρόγραμμα "θεώρηση στην πύλη", το οποίο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία μετά την έγκριση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημείωσε ο κ. Κούτρας. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα χορήγησης θεώρησης επτά ημερών για Τούρκους πολίτες σε δώδεκα ελληνικά νησιά αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία που διευκόλυνε τη ροή επισκεπτών.



Ο τουρισμός ως γέφυρα συνεργασίας

Ο πρέσβης αναφέρθηκε και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό, την ιστορία και τη ζωντάνια της Τουρκίας. «η σημερινή παρουσία Ελλήνων περιφερειακών εκπροσώπων και η συνεργασία τους με Τούρκους ομολόγους αποτελεί σαφές δείγμα αυτής της διάθεσης για σύσφιξη σχέσεων στον τομέα του τουρισμού», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Κούτρας επισήμανε ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως δίαυλος φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε την ευχή οι πρωτοβουλίες αυτές να συνεχιστούν, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τους δύο λαούς μέσα από τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.

