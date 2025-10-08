Από την «υδάτινη κόλαση» στην αναγέννηση: Η λίμνη Μάσκεγκον έγινε και πάλι τουριστικό κέντρο

Μετά από 40 χρόνια και μια επένδυση 84 εκατομμυρίων δολαρίων, η λίμνη στο Μίσιγκαν, που κάποτε ήταν γεμάτη βιομηχανικά απόβλητα, μετατράπηκε σε πάρκο αναψυχής, αποδεικνύοντας ότι η αποκατάσταση της φύσης αποδίδει πολλαπλάσια οφέλη.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η λίμνη Μάσκεγκον (Muskegon) στο Μίσιγκαν αφαιρέθηκε επίσημα από τον κατάλογο των μολυσμένων υδάτινων σωμάτων της Περιφέρειας των Μεγάλων Λιμνών.

Η λίμνη, η οποία φιλοξενούσε κάποτε χυτήρια, χαρτοποιίες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, είχε μετατραπεί σε μια «υδάτινη κόλαση» γεμάτη ρύπους και συντρίμμια. Ωστόσο, ένα τεράστιο έργο καθαρισμού και αποκατάστασης την έφερε πίσω σε μια κατάσταση φυσικής ομορφιάς.

Η λίστα Area of Concern (AOC) της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται από κοινού με τον Καναδά, έχασε πρόσφατα το «προνόμιο» να φιλοξενεί τη λίμνη, η οποία βρισκόταν στη λίστα για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η τεράστια επένδυση και τα οφέλη

Δεκαετίες εργασίας και επιχειρήσεων αξίας 84 εκατομμυρίων δολαρίων οδήγησαν στην απομάκρυνση 190.000 κυβικών γιάρδων μολυσμένου ιζήματος –ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 58 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων– και 110.000 τόνων αποβλήτων ξυλείας από τον πυθμένα της λίμνης.

Την 1η Οκτωβρίου, τοπικοί φορείς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στην όχθη για να γιορτάσουν το γεγονός. «Αυτή η τοποθεσία – η οποία φιλοξενεί τώρα πάρκα, φεστιβάλ, αποβάθρες κρουαζιερόπλοιων, ψάρεμα και αναψυχή – ήταν βιομηχανική χωματερή μόλις τη δεκαετία του 1980», δήλωσε ο δήμαρχος του Μάσκεγκον, Ken Johnson. «Έπειτα από δεκαετίες συνεργατικών προσπαθειών και επενδύσεις σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων, φτάσαμε σε αυτή τη σημαντική στιγμή».

Η αξία αυτής της επένδυσης έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Στοιχεία από μελέτη του 2020 έδειξαν ότι τα οφέλη εκδηλώνονται με εντυπωσιακό τρόπο:

Έσοδα περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων από την αύξηση του τουρισμού, με τη λίμνη να προσεγγίζει πλέον τις 400.000 ετήσιες επισκέψεις σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Αύξηση της αξίας των ακινήτων κατά περίπου 7,4 εκατομμύρια δολάρια κατά μήκος της λίμνης, λόγω τόσο της αποκατάστασης όσο και των νέων επιχειρήσεων που δημιούργησε.

Το χρονικό της μόλυνσης

Η ρύπανση της λίμνης Μάσκεγκον ξεκίνησε κατά την έκρηξη της υλοτομίας τον 19ο αιώνα, όταν σανίδες, σκόνη και ροκανίδια ρίχνονταν στη λίμνη, καταπνίγοντας τους βιότοπους των ψαριών και δημιουργώντας νεκρές ζώνες. Ακολούθησε η χημική ρύπανση από τη βαριά βιομηχανία, ενώ τα λύματα προκάλεσαν άνθηση φυκιών (algal blooms), υποβαθμίζοντας περαιτέρω τη ζωή στο νερό.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

