Ισχυρά κέρδη στη Wall Street – Επιστρέφει η αισιοδοξία για τα τριμηνιαία αποτελέσματα
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (21/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα τριμηνιαία αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουν να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 515,9 μονάδων (+1,12%), στις 46.706,58 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 310,57 μονάδων (+1,37%), στις 22.990,54 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 71,12 μονάδων (+1,07%), στις 6.735,13 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:06 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρυσή λίρα: Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η τιμή της - Πού πωλούνται στην Ελλάδα
22:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος