Ισχυρά κέρδη στη Wall Street – Επιστρέφει η αισιοδοξία για τα τριμηνιαία αποτελέσματα

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (21/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα τριμηνιαία αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουν να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 515,9 μονάδων (+1,12%), στις 46.706,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 310,57 μονάδων (+1,37%), στις 22.990,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 71,12 μονάδων (+1,07%), στις 6.735,13 μονάδες.