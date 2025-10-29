Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (28/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν ξανά σε ιστορικά υψηλά, χάρη κυρίως στην ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, ενόψει της συνεδρίασης της Fed.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 161,78 μονάδων (+0,34%), στις 47.706,37 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 190,03 μονάδων (+0,80%), στις 23.827,49 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,73 μονάδων (+0,23%), στις 6.890,89 μονάδες.