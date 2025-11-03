«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

Σημαντική ενίσχυση και παράταση του χρόνου εξαργύρωσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Υπεγράφη η 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αυξάνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά 423.967.031 ευρώ.

Ανταποκρινόμενο στην ισχυρή ζήτηση (έχουν υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις), το υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από 223,2 εκατ. ευρώ σε 647.167.031 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), καλύπτοντας έτσι το αυξημένο ενδιαφέρον, ιδίως για αντλίες θερμότητας που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος. Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής, αναμένεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων.

Οι βασικές αλλαγές

Η νέα τροποποιητική ΚΥΑ περιλαμβάνει τρεις βασικές αλλαγές:

Αύξηση προϋπολογισμού: Ενίσχυση κατά €423.967.031. Παράταση χρονοδιαγράμματος: Παρατείνεται η προθεσμία εξαργύρωσης των επιταγών έως την 30ή Απριλίου 2026. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών: Επικαιροποιείται ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους προμηθευτές.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πράσινης πολιτικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα ή να καλούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.).

Διαβάστε επίσης