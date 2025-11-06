Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

Μεγάλα οφέλη και για νέα ζευγάρια με παιδιά

Κώστας Τσιτούνας

Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ
iStockphoto
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα δουν από τον Ιανουάριο εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς η Βουλή θα ψηφίσει αύριο Παρασκευή τη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε στη φετινή ΔΕΘ, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Στους μεγαλύτερους κερδισμένους ωστόσο περιλαμβάνονται οι νέοι, ειδικά οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί, καθώς η αναθεωρημένη κλίμακα, συν τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγούν σε ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Για νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν σχετικά νωρίς στην αγορά εργασίας, όπως οι περισσότεροι απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι φοιτητές, θα έχουν μηδενική φορολογική επιβάρυνση στο σύνολο ή σε μεγάλο μέρος των αποδοχών τους. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, καθώς εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον εισαγωγικό συντελεστή 9%.

Καθ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί ουσιαστικά το καθαρό εισόδημα των απασχολούμενων νέων. Για εργαζόμενους έως 25 ετών το όφελος ισοδυναμεί σχεδόν με δύο μισθούς, καθώς η μείωση φόρου κυμαίνεται από 343 ευρώ (για άτομα με το ελάχιστο εισόδημα, 10.000 - 11.000 ευρώ) έως 2.483 ευρώ (για όσους βρίσκονται στο ανώτερο «σκαλοπάτι» και κερδίζουν 19.000 - 20.000 ευρώ). Για μισθωτούς μεταξύ 26 και 30 ετών η φοροελάφρυνση μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

- Νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς
- Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό

Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα κέρδη για νεαρά ζευγάρια που έχουν παιδιά, καθώς κάθε γονιός ξεχωριστά θα έχει πρόσθετο όφελος από τη μείωση συντελεστών στα εισοδήματα και πέραν των 20.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για το κλιμάκιο 20.000 - 30.000 ευρώ ο νέος συντελεστής είναι 26%, οριζόντια μειωμένος κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με το 28% που ισχύει σήμερα. Αν το ζευγάρι έχει ένα παιδί, ο συντελεστής υποχωρεί στο 24%, εάν έχει δύο παιδιά μειώνεται περαιτέρω στο 22%, ενώ για ενα τρίτεκνο νοικοκυριό «κατρακυλά» στο 20%.

Για παράδειγμα, νέο ζευγάρι με ένα παιδί, όπου ένας γονιός έχει εισόδημα μεταξύ 24.000 και 25.000 ευρώ και οι αποδοχές του δεύτερου κυμαίνονται μεταξύ 21.000 και 22.000 ευρώ, θα έχει όφελος 1.080 ευρώ (μείωση φόρου 600 ευρώ για τον πρώτο γονιό συν 480 για τον δεύτερο). Σε περίπτωση που μιλάμε για δίτεκνο νοικοκυριό, το κέρδος αυξάνεται στα 1.620 ευρώ (900 συν 720 ευρώ).

Νέοι που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, θα δουν επίσης τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν τελείως. Αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο και για την εγκατάσταση νέων και νεαρών ζευγαριών σε κωμοπόλεις και χωριά ανά την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και στην αναζωογόνηση της επαρχίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα - Δυνητικό κοίτασμα 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

18:34LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Το νέο μήνυμα μετά τον θάνατο της μητέρας της

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

18:31WHAT THE FACT

Έρευνα αποκαλύπτει έναν απροσδόκητα απλό δρόμο προς την ευτυχία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιστρέφουν τη Δευτέρα (10/11) οι μαθητές στα θρανία

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν με Έλληνες εφοπλιστές για LNG

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημα κοινός θνητός ο Άντριου - Ο Βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους τίτλους «πρίγκιπας» και «Βασιλική Υψηλότητα»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ - Το μεγαλύτερο «πακέτο» όλων των εποχών και τα «αγκάθια» του

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: «Καμίνι» η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕ: «Έγινε λάθος στο σύστημα», λέει ο σταθμάρχης για την αλλαγή γραμμής λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια- Αδελφή Καργάκη: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο»

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζί στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ