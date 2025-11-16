Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο
Γνωστές έγιναν από τον ΕΦΚΑ, ΟΙ ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2025 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)
Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.
Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.