Έφτασε η Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις... εντυπωσιακές προσφορές

Συστάσεις της ΓΣΕΕ στους καταναλωτές για... παγίδες

Newsbomb

Έφτασε η Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις... εντυπωσιακές προσφορές
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έφτασε η Black Friday με τους καταναλωτές να εμφανίζονται έτοιμοι να «ξεχυθούν» στα καταστήματα για να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές σε πλήθος προϊόντων. Την ίδια ώρα όμως, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για «παγίδες» αναφορικά με τις εντυπωσιακές προσφορές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ συστήνει στους καταναλωτές να μη δελεάζονται από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές. Με την ακρίβεια να επιβαρύνει στον μέγιστο βαθμό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ιεράρχηση των αναγκών και η έρευνα αγοράς καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ.

Οι συμβουλές για τη Black Friday

Η Ε.Ε.Κ.Ε προτείνει διαχρονικά την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα “προσφορών”:

  1. Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.
  2. Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες
  3. Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Ιδίως να ερευνούν αν και κατά πόσο επιβάλλονται τόκοι στην αγορά αυτή, αφού, στην περίπτωση αυτή, το κόστος αγοράς αυξάνει ραγδαία.
  4. Ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα αλλά και γενικά για όλες τις εκπτωτικές περιόδους, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ανακοίνωση μείωσης της τιμής είναι κάθε ανακοίνωση του εμπόρου ότι έχει μειώσει την τιμή που χρεώνει για ένα προϊόν ή υπηρεσία. Για παράδειγμα, η μείωση της τιμής μπορεί να έχει τη μορφή:
    -Ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση»
    -Συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»
    -Αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή. Π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ »
    -Άλλων διαφημιστικών πρακτικών, όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς να πληρώσετε τον ΦΠΑ», η οποία ενημερώνει τον καταναλωτή ότι η μείωση της τιμής ισούται με την αξία του ΦΠΑ (χωρίς να σημαίνει ότι ο ΦΠΑ δεν εισπράττεται)
    -Ανακοινώσεις όπως «εκπτωτική» τιμή, «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Black Friday».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Εικόνες Αποκάλυψης στο Λεκανοπέδιο - Χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Με δυο γραμμές το ΠΑΣΟΚ, φρέσκα κουλούρια από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, γαλλικά στο Παλλάς (;), είναι happy στην Πειραιώς, η Intralot και η αύξηση του φόρου στη Βρετανία, Ένα γράμμα που κάνει τη διαφορά

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To κλίμα έφερε «κοντά» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Οι στοχεύσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Νοεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η Adele έχει φέρει μποτιλιάρισμα με το...καλημέρα - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έφτασε η Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις... εντυπωσιακές προσφορές

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική Οδύσσεια της ΕΣΣΔ προς τον Άρη – Γιατί για δεκαετίες ο κόσμος δεν έμαθε ότι τα κατάφερε

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ήταν η Σύνοδος της Νίκαιας: Η σημασία της για τον Χριστιανισμό και ο παραλληλισμός με το σήμερα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση επιστρέφει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων: Οι 6 παρεμβάσεις - ανάσα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η καταβολή του σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους - Τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφόνος της Σαλαμίνας: Το προφίλ και οι αναρτήσεις της Ρόζας στα social media πριν το έγκλημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ακόμα δύο περιοχές σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (49η κλήρωση)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ακόμα δύο περιοχές σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφόνος της Σαλαμίνας: Το προφίλ και οι αναρτήσεις της Ρόζας στα social media πριν το έγκλημα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική Οδύσσεια της ΕΣΣΔ προς τον Άρη – Γιατί για δεκαετίες ο κόσμος δεν έμαθε ότι τα κατάφερε

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η Adele έχει φέρει μποτιλιάρισμα με το...καλημέρα - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέες ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ήταν η Σύνοδος της Νίκαιας: Η σημασία της για τον Χριστιανισμό και ο παραλληλισμός με το σήμερα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση επιστρέφει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων: Οι 6 παρεμβάσεις - ανάσα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί» - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ