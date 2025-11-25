Black Friday: Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές - Μαγνητίζουν προϊόντα μόδας και τεχνολογίας

Σύμφωνα με την έρευνα της Klarna για τις προθέσεις των καταναλωτών, το 58% των Ελλήνων θα κάνει τις αγορές online


Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Appinio, καταγράφοντας τις αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών εν όψει της Black Friday. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2025 σε δείγμα 1.000 καταναλωτών (ηλικίας 18-77 ετών), καταδεικνύει την ισχυρή πρόθεση συμμετοχής: το 87,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου των προσφορών.

Οι κατηγορίες προϊόντων που συγκεντρώνουν και φέτος το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η μόδα και η τεχνολογία, επιβεβαιώνοντας την περσινή τάση. Συγκεκριμένα:

  • Το 37,7% των συμμετεχόντων θα αγοράσει είδη ένδυσης.

  • Το 35,3% σκοπεύει να επενδύσει σε προϊόντα τεχνολογίας (ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 38,2% του 2024).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι περίπου το ένα τέταρτο (22,7%) των ερωτηθέντων θα αξιοποιήσει τις εκπτώσεις για την αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων, ενώ το 20,3% θα προμηθευτεί είδη σπιτιού. Παράλληλα, το 25,5% των καταναλωτών έχει πρόθεση αγοράς, αλλά δηλώνει αναποφάσιστο για το τι ακριβώς θα αγοράσει.

Online αγορές για το 58% των καταναλωτών

Η στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο εδραιώνεται, καθώς σχεδόν 6 στους 10 καταναλωτές (58%) δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν και θα αγοράσουν προϊόντα αποκλειστικά online. Η επιλογή αυτή είναι η επικρατέστερη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με μόλις το 16,8% να δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει αναζήτηση και αγορά μόνο σε φυσικά καταστήματα.

Προσεκτικός προϋπολογισμός

Όσον αφορά τις δαπάνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών κινείται σε μεσαία επίπεδα:

  • Το 31,1% σκοπεύει να ξοδέψει μεταξύ 101€ και 250€.

  • Το 26,3% θα δαπανήσει 51€ έως 100€.

  • Μόνο το 19% είναι διατεθειμένο να ξοδέψει ποσά μεταξύ 251€ και 500€.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη προσοχή των Ελλήνων στον προϋπολογισμό τους. Το 41,2% δηλώνει ότι θα ελέγξει τις τιμές πριν από τις εκπτώσεις της Black Friday για να διασφαλίσει το πραγματικό όφελος. Επιπλέον, το 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Παράλληλα, η αμφισβήτηση της γνησιότητας των εκπτώσεων εμφανίζει ήπια υποχώρηση (25,3% φέτος έναντι 32% πέρυσι), υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί, αλλά λιγότερο επιφυλακτικοί.

Άνοδος των ευέλικτων πληρωμών

Στους τρόπους πληρωμής, οι καταναλωτές επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη χρεωστική κάρτα (54,9%), την πιστωτική κάρτα (19,9%) και τα μετρητά (18,9%).

Ωστόσο, παρατηρείται δυναμική άνοδος κατά 28,89% στην επιλογή των ευέλικτων, άτοκων τρόπων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του Buy Now, Pay Later (BNPL). Αυτή η στροφή αντανακλά την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών στις ασφαλείς και ευέλικτες λύσεις της Klarna, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητα εξόφλησης σε 3 άτοκες δόσεις ή σε 30 ημέρες, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις προσφορές με μεγαλύτερη ευκολία.

Σχετικά με την Klarna

Η Klarna είναι μια παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών. Με περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και 2,9 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα, οι λύσεις πληρωμών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης της Klarna δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώνουν με στόχο να είναι διαθέσιμοι παντού για τα πάντα. Οι καταναλωτές μπορούν να πληρώνουν online με την Klarna, σε καταστήματα καθώς και μέσω Apple Pay στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Περισσότεροι από 724.000 έμποροι εμπιστεύονται τις καινοτόμες λύσεις της Klarna για την ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων των Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike και Airbnb. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το klarna.com/gr/.

Σχετικά με την έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν βασιστεί σε δείγμα άνω των 1,000 Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας μεταξύ των 18-77 ετών. Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Appinio τον Νοέμβριο του 2025. Το μέγεθος του δείγματος, το οποίο διάλεξε η εταιρεία ερευνών, αποτελεί εθνική αντιπροσώπευση και περιέχει χρήστες της Klarna όσο και μη χρήστες της Klarna.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

την Touchpoint Strategies: Αλεξάνδρα Κοντραφούρη, τηλ: 210 81 14 622, alexandra.kontrafouri@touchpoint.gr

