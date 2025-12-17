e-ΕΦΚΑ: Καταβάλλεται την Παρασκευή το αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025 σε 87.286 εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ατομικά Στοιχεία είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).

Το δωρόσημο οικοδόμων αποτελεί υποχρεωτική εισφορά που αφορά τους εργαζόμενους στον οικοδομικό κλάδο και σχετίζεται με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, του Δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, τα ποσά αυτά δεν καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη, αλλά μέσω του ΕΦΚΑ, ο οποίος συγκεντρώνει τις εισφορές και τις αποδίδει στους δικαιούχους στις προβλεπόμενες χρονικές περιόδους.

Το σύστημα του δωρόσημου έχει θεσπιστεί λόγω της φύσης της οικοδομικής εργασίας, όπου η απασχόληση είναι συχνά εποχική ή περιστασιακή και οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότες μέσα στο έτος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι οικοδόμοι λαμβάνουν τα δώρα και το επίδομα αδείας που δικαιούνται, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή τον αριθμό των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν.

Διαβάστε επίσης