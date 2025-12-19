Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

Τα δύο σενάρια που εξετάζονται για την εφαρμογή του μέτρου

Newsbomb

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια
UNSPLASH.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υλοποιεί πλέγμα δράσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά «εργαλεία», διασταυρώσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και στοχευμένους ελέγχους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της υποχρεωτικής χρήσης POS και της διασύνδεσης αυτών με τις ταμειακές μηχανές, καθώς και η αξιοποίηση δεδομένων από πλατφόρμες και τράπεζες.

Παράλληλα, προωθείται η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων και ύποπτων συμπεριφορών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ισότιμη φορολογική μεταχείριση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση της απάτης και της απόκρυψης εσόδων στον ΦΠΑ, με στόχο την αποφυγή των ολοένα και συχνότερων ρυθμίσεων για την αποπληρωμή του.

Συγκεκριμένα, η Αρχή δρομολογεί ένα αυτόματο σύστημα είσπραξης του φόρου. Ουσιαστικά, σε κάθε συναλλαγή θα αποδίδεται αυτόματα στην εφορία τμήμα του ΦΠΑ που εισπράττει η επιχείρηση. Για παράδειγμα, εάν ο ΦΠΑ στη συναλλαγή ανέρχεται στα 50 ευρώ, θα αποδίδονται αυτόματα τα 15 ευρώ, ενδεχομένως και τα 25 ευρώ, όπως εξηγεί η «Καθημερινή».

Για το ελληνικό Δημόσιο, αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας και κατάργηση των καθυστερήσεων που προκαλούν οι δόσεις ή οι ρυθμίσεις. Για τις επιχειρήσεις, συνεπάγεται απώλεια ενός «κεφαλαίου κίνησης», καθώς μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν παρατύπως τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους πελάτες τους.

Από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος των 85 δισ. ευρώ (αυτό που μπορεί να εισπραχθεί) τα 25 δισ. ευρώ πηγάζουν από τον ΦΠΑ που δεν έχει πληρωθεί, ποσό το οποίο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των φορολογικών κατηγοριών. Αυτός ήταν και ο λόγος που η φορολογική διοίκηση αποφάσισε πέρυσι να επιβάλλει τη μηνιαία πληρωμή του, καθώς είχε διαπιστώσει ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον χρησιμοποιούσαν ως κεφάλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα την ώρα της καταβολής να μην μπορούν να αποδώσουν το ποσό στην εφορία.

Όμως, η πλήρης εφαρμογή της αυτοματοποίησης απαιτεί αναβάθμιση των συστημάτων πληρωμής και προσαρμογές στο λογισμικό των POS και των ταμειακών μηχανών.

Η Αρχή διαβεβαιώνει πως οι νέες ταμειακές διαθέτουν ήδη αυτήν τη δυνατότητα, ενώ, η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, όπου η διαδικασία είναι τεχνικά ευκολότερη και θα επεκταθεί στο σύνολο της λιανικής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξετάζει δύο σενάρια:

  • Το πρώτο προβλέπει να καταβάλλεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΦΠΑ που εισπράττει σε κάθε συναλλαγή η επιχείρηση, για παράδειγμα 30% ή 50%, και το υπόλοιπο να συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που έχει πληρώσει η επιχείρηση. Αν μετά υπάρχει ποσό προς απόδοση, αυτό θα γίνεται όπως σήμερα στο τέλος του επόμενου μήνα, ενώ, εάν υπάρχει ποσό προς επιστροφή, αυτή θα διενεργείται εντός 30 ημερών.
  • Το δεύτερο σενάριο που εξετάζει η φορολογική διοίκηση, προβλέπει ότι κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Θα λαμβάνονται στοιχεία τζίρου του προηγούμενου έτους βάσει του ΦΠΑ που κατέβαλε κάθε μήνα και θα προκύπτει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα αποδίδεται αυτόματα σε κάθε συναλλαγή και το οποίο θα μεταβάλλεται για κάθε επιχείρηση.

Είτε το Δημόσιο θα κρατά σε κάθε συναλλαγή τμήμα του ΦΠΑ κι έπειτα θα υπάρχει συμψηφισμός, είτε το ποσό θα υπολογίζεται βάσει παλαιότερων στοιχείων κάθε επιχείρησης.

Η αυξημένη χρήση των καρτών, τα ηλεκτρονικά βιβλία και η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS περιόρισαν τις απώλειες ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να μειωθεί και η φοροδιαφυγή.

Το «κενό ΦΠΑ» το 2023 μειώθηκε στο 11% από 13,7% που ήταν το 2022, ενώ, σε σύγκριση με το 2019, έχει μειωθεί κατά 13%, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το «κενό ΦΠΑ» υπολογίζεται σε 9,5%. Από την Αρχή αναφέρουν ότι ο δείκτης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ένωσης κι ενδεχομένως στα τέλη του 2026 η χώρα μας θα συμβαδίζει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

Ο Γιώργος Πιτσιλής είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο ότι «το myDATA έχει ήδη ένα σημαντικό αποτύπωμα στη “μάχη” αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με 3,6 εκατ. συναλλαγών, 1,5 εκατ. επιχειρήσεις και τη προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ· έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το κενό ΦΠΑ, που είναι ο ευρωπαϊκός δείκτης για το ύψος της φοροδιαφυγής και στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή στο 5%, το 2029».

«Τρέχουν» οι έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από το αυτόματο σύστημα είσπραξης φόρων, η Αρχή δρομολογεί και επιστροφές φόρων σε 30 ημέρες, ουσιαστικότερη παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εν τη γενέσει τους και νέου τύπου ελέγχους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και κυρίως τεχνητής νοημοσύνης.

Στους βασικούς στόχους που θέτει με βάση το στρατηγικό της σχέδιο, είναι ο διπλασιασμός της εισπραξιμότητας των πραγματικών ληξιπρόθεσμων χρεών, η αύξηση της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος στο 96% και ΦΠΑ στο 99%, η αύξηση των εμπρόθεσμων πληρωμών στο 90% αλλά και η ολοκλήρωση των ψηφιακών αιτημάτων των συναλλασσομένων σε ποσοστό 95% εντός 24 ωρών κατά μέσον όρο και εντός 3 εργάσιμων ημερών κατά μέσον όρο για τα λοιπά αιτήματα.

Όσον αφορά την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, βασικοί στόχοι είναι:

  • Η μείωση του φορολογικού κενού, η μείωση της απώλειας εσόδων λόγω λαθρεμπορίου και η προστασία των εθνικών και ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων, αντιμετωπίζοντας κάθε κίνδυνο μη συμμόρφωσης.
  • Ο συντονισμός κεντρικά όλων των ελέγχων στο πεδίο, με τη λειτουργία κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και τεχνικές ανάλυσης πληροφοριών θα επιτρέψουν στη φορολογική διοίκηση να εντοπίζει έγκαιρα, φαινόμενα φοροδιαφυγής, απάτης και λαθρεμπορίου, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με κοινές δράσεις και επιχειρήσεις και διασυνοριακούς ελέγχους σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος κορυφής: Χωρίς συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ